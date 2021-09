Carreta carregada com 39 toneladas de farelo de soja se acidenta na Rondon

ANDRADINA – Uma carreta Mercedes Benz, placa de Mirandópolis/SP, se envolveu em um acidente de grandes proporções materiais na manhã de quarta-feira (15), no quilômetro 641 + 900 metros, da rodovia Marechal Rondon (SP 300), em frente do novo espaço empresarial e próximo do trevo de acesso ao bairro Jardim Brasil. O motorista de 36 anos, e também morador de Mirandópolis, saiu praticamente ileso. O trecho da rodovia não precisou ser interrompido. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

O acidente aconteceu às 10h30, quando o motorista seguia na pista Leste (sentido interior/capital), com a carreta Mercedes Benz, na cor branca, com uma carga de 39,5 toneladas de farelo de soja coletada em Três Lagoas/MS e tinha como destino a cidade de Bananal, na região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

Quando passava pelo quilômetro 641 + 900 metros, menos de 200 metros da alça de acesso secundária para o município de Andradina, no Jardim Brasil, ele disse que sentiu um leve estalo e a direção ficar totalmente desgovernada e acabou virando passageiro, sem nada poder fazer para evitar o acidente.

A carreta saiu para o lado direito, avançando o acostamento, arrebentando mais de 10 metros de defensa metálica (guard rail), e só parando porque uma cratera cavada além do acostamento e que serve de contenção de águas pluviais, acabou travando o veículo, evitando que ele atravessasse para a via marginal.

O motorista não se feriu, apenas reclamava de dores leves no tórax, provocadas pelo “tranco” do cinto de segurança. Ele disse que a barra de direção havia quebrado e ele nada pode fazer, apenas esperar o pior.

Seus familiares (pai e irmãos), vieram até o local do acidente prestar socorro e tudo o mais que fosse necessário, mas ele estava bem e só restou ao grupo morador na vizinha Mirandópolis, prestar as informações para a Polícia Rodoviária. Homens da concessionária Via Rondon sinalizaram o local do acidente, cujo trecho não precisou ser interditado, bem como a unidade de resgate chegou a ir oferecer socorro, mas ele estava bem e recusou encaminhamento até uma unidade de saúde para ser melhor avaliado.

A carreta, que teve seu “cavalo” bastante danificado, bem como a carga de farelo de soja, possuem seguro e ela será enviada posteriormente para o Estado do Paraná, onde passará por consertos. A carga será transbordada para outro veículo da empresa, ou até outra carreta contratada.