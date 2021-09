Desocupado é preso depois de furtar fiação da praça Stella Maris

Praça teve mais de 30 metros de fios elétricos furtados e feira livre da próxima terça-feira (14), corre o risco de não ser realizada naquele local

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no início da manhã de sábado (11), o desocupado Elcio Aparecido Nascimento, o “Nego Elcio”, de 53 anos, acusado de furto consumado, depois de violar caixas de iluminação da praça Stella Maris, furtando mais de 30 metros de fios elétricos. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão se responde ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 7h, quando os policiais militares CB PM Maurício e SD PM Teixeira foram acionados para atendimento de ocorrência de furto pela praça José Vieira, a praça do bairro Stella Maris, localizada no cruzamento das ruas Paes Leme x Iguaçu.

Imediatamente os PMs foram ao local e avistaram um indivíduo saindo da praça de posse de um saco plástico e ele, ao avistar a viatura militar, dispensou o objeto e tentou empreender fuga à pé em desabalada carreira, sendo acompanhado, abordado e algemado. A euipe do CGP – Comando de Grupo Patrulha com 1º Sgt PM Marcus, CB PM Wander e CB PM Marcos, deram apoio na ocorrência.

Ao ser detido, foi identificado como “Nego Élcio”, criminal egresso, com várias passagens pelo art.155 do Código Penal (CP), e estava na posse de dois alicates de corte no saco plástico, além de grande quantidade de fiação elétrica de várias medidas (bitolas) e comprimentos.

Questionado sobre os fios, o autor confessou ter subtraído, mediante o corte, os fios da praça José Vieira, fios estes subterrâneos, através do levantamento das tampas de cimento das caixas os mesmos ficam escondidos, e utilizados pelos feirantes para ligarem seus equipamentos todas as terças-feira.

A equipe do CGP 1, em vistoria pelo local, confirmou que várias caixas de distribuição de energia haviam sido violadas e com pontas de fios de eletricidade recentemente cortados. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao autor.

O local foi preservado e acionada a perícia, comparecendo a viatura composta pela perita Gilcineia e fotógrafo Paulo.

Foi feito contato com o diretor de Segurança e Defesa Social do município de Andradina, André Luiz Lima Augusto, o “Pezão”, que compareceu no local e em seguida a ocorrência foi encaminhada ao plantão policial, onde o delegado plantonista, ao tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão, autuando “Nego Élcio” em flagrante delito pelo crime de furto consumado, permanecendo ele preso, à disposição da justiça.

FEIRA LIVRE EM DUVIDA

A fiação foi recuperada e devolvida à Prefeitura, e, segundo o diretor de Segurança do município, a feira livre que será realizada na próxima terça-feira (14), correr um grande risco de não ser realizada naquele local, já que a reparação de todo o sistema elétrico cortado e furtado requer tempo para ser reposto e a municipalidade dispõe de poucos dias para isso.

Já esta se estudando um local opcional, caso a fiação não tenha sido mesmo recolocada na praça do Stella Maris.