Discussão em hotel no centro termina em tentativa de homicídio a facada

ANDRADINA – O funcionário do frigorífico local, Edson de Jesus Freitas, 48 anos, residente em um hotel localizado na rua Alexandre Salomão, centro, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (11), acusado de tentativa de homicídio, depois de entrar em desavença com outro morador do hotel. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da justiça se responde ao processo preso ou em liberdade. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Civil.

A tentativa de homicídio aconteceu às 17h30, quando Edson discutiu com o outro hospede do hotel, Elias Matias Oliveira, de 36 anos, quando os dois estavam na calçada do estabelecimento comercial. Depois da discussão o autor entrou no hotel e se armou com uma faca de mais de 20 centímetros de lâmina e desferiu um golpe no abdômen da vítima, causando um grande ferimento.

Depois de atacar o outro homem, Edson fugiu e se escondeu em uma árvore localizada na rua Manoel Teixeira de Freitas, próximo de uma conveniência.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade do ferimento, foi transferido para a Santa Casa de Andradina, permanecendo internado depois de passar por cirurgia e sutura do ferimento. Seu quadro é grave, porém, estável.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe do Tático Comando formada pelo Ten PM Douglas, Sgt PM Aguilera e Cb PM Alécio, foi solicitada via COPOM – Controle de Operação da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de indivíduo esfaqueado pela Rua Alexandre Salomão, 1538, no antigo Hotel Santo Antônio.

Ao chegarem no local os PMs foram informados que um indivíduo havia desferido um golpe de faca em outro homem após desavenças. Os policiais se deslocaram até a UPA, onde a vítima informou do acontecimento, discorrendo sobre as características do autor.

De posse dessas informações, com apoio das equipes de Força Tática compostas por Sgt PM Alexander, Cbs PMs Rezende e Yoshio, e a outra com Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Sd PM Guaranha, iniciaram patrulhamento nos bairros próximos, localizando o autor escondido sob uma árvore em um terreno baldio, nas imediações da rua dos fatos.

Abordado, foi localizado ao seu lado uma faca de corte, sendo confirmado pelo autor como sendo a arma utilizada no crime. Indagado a respeito dos fatos, confirmou a autoria do crime.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante delito por Tentativa de Homicídio e foi encaminhado ao Plantão Permanente, sendo ratificada pelo Delegado Plantonista, Dr. Raoni Spetic da Selva.

A vítima, natural de Ilha Solteira, foi transferida para a Santa Casa onde passou por cirurgia para sutura do grave ferimento.