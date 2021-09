PM prende homem acusado de cárcere privado, invasão de domicílio, ameaça e dano

ANDRADINA – O atendente R. H. M., de 29 anos, residente na rua Guararapes, centro, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (12), acusado de cárcere privado, invasão de domicílio, ameaça e dano, depois que manteve uma idosa de 77 anos sob a mira de duas armas branca (facas). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial se responde ao processo preso ou em liberdade. As facas foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do acusado, que já tem passagens por tráfico e roubo, aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando os PMs da equipe de Força Tática Comando, composta por 1º Tem PM Douglas, Sgt PM Aguilera e Cb PM Alécio foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de indivíduo armado no interior de uma residência localizada pela rua 7, na Cohab São João.

Ao chegarem no local, os PMs fizeram contato com a proprietária da residência, sendo informado que um indivíduo havia quebrado sua porta e entrado nela a força, segurando algo na região da cintura e procurando por um outro indivíduo. Diante da negativa que essa pessoa estivesse na casa, ele se evadiu pulando o muro.

Na esquina da rua 7 encontravam-se duas mulheres, bastante nervosas com a presença da equipe, sendo entrevistadas e acabaram por confessar que seriam esposa e irmã do indivíduo que havia invadido a residência, e que na verdade ele estaria na casa da vizinha aguardando um rival com a intenção de matá-lo. O motivo seria que essa pessoa, identificada previamente apenas por Tiago, teria reunido aproximadamente outras 4 pessoas e passaram a agredir o atendente, fugindo em seguida.

Com apoio de outras equipes de Força Tática, uma delas com 1º Sgt PM Alexander, Cbs PMs Rezende e Yoshio e outra com 1º Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Sd PM Guaranha, foram imediatamente para a casa invadida e puderam constatar que o autor mantinha refém a avó de seu desafeto, segurando-a pelo pescoço com uma faca de cada uma das mãos.

Constatada a situação crítica, os policiais isolaram o local e iniciaram o contato, sendo que a todo momento o autor exigia que fizéssemos a troca da senhora que estava sendo mantida refém com o seu neto. Após muita insistência, conseguiram convencer o indivíduo a largar as facas e se entregar.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante, sendo ele conduzido ao Plantão Permanente, onde foi ouvido pelo delegado plantonista Raoni Spetic da Selva, que ratificou a voz de prisão em flagrante, permanecendo recolhido a carceragem e a disposição da justiça.

Cabe salientar que no interior da residência, além da senhora de 77 anos que estava sendo mantida refém, haviam mais 3 crianças no interior do imóvel, sendo elas de 9, 7 e 4 anos, e toda a ação ocorreu na porta do quarto das crianças. A crianças permaneceram aos cuidados da mãe, que apesar de abaladas psicologicamente, recusaram socorro médico.

Já a idosa foi encaminhada até UPA – Unidade de Pronto Atendimento, para ser medicada devido ao seu estado geral e depois foi liberada para registrar a ocorrência no plantão policial.

Foram apreendidos 01 faca de açougueiro, 01 faca artesanal e 01 aparelho celular, marca Samsung, na cor branca.