Polícia Civil prende servente de pedreiro por tráfico de drogas no Jardim Europa

ANDRADINA – O servente de pedreiro F. S. S., de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira (03), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de realizarem uma operação policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial em sua residência, quando foram localizados 04 invólucros plásticos contendo cocaína, além da quantia de R$12,00. Encaminhado à sede das DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando Policiais Civis da DISE, com apoio de Policiais Civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Andradina, foram até o local de seu trabalho em posse de um mandado de busca para a residência dele, e o abordaram numa obra no bairro Jardim Europa, cientificado do mandado de busca para sua casa.

Os policiais revistaram F. S. S., que demonstrou nervosismo exagerado com a presença da equipe, e em revista pessoal não encontraram nada de ilícito, porém, ao revistar seus pertences que estavam na cesta de sua bicicleta, encontraram 04 invólucros plásticos contendo cocaína dentro de uma caixa de cigarros.

Na mesma caixa encontraram também a quantia de R$ 12,00 e ao ser questionado, J. S. S., a princípio negou a propriedade da droga, mas em seguida disse que a droga era para seu consumo. Dando continuidade às diligências, os Policiais Civis se dirigiram à casa dele, situada no bairro São João e por lá encontraram apetrechos para o preparo de droga e uma caixa de papelão contendo resquícios de cocaína.

Finalizadas as buscas, a equipe levou F. S. S., a droga, o dinheiro e os objetos encontrados em sua residência à DISE de Andradina, onde o delegado determinou a prisão em flagrante dele por tráfico de drogas e a apreensão da droga, dinheiro e demais objetos.

Finalizado o registro da ocorrência, F. S. S., foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanece à disposição da Justiça.