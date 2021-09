Autônomo é preso pela PM com duas espingardas e munições

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (01), um autônomo de 25 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois de flagrado em um veículo onde era passageiro, com duas espingardas, tipo carabinas, sendo uma calibre .22, e 15 munições do mesmo calibre, além de outra da marca Rossi, calibre .357, além de 15 munições também do mesmo calibre. Encaminhado ao plantão policial, a delegada plantonista arbitrou fiança de um salário mínimo (R$ 1,100,00), sendo paga por ele para que responda ao processo em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe composta pelo sargento PM Aguilera, cabos PMs Alécio, Coutinho e Richard, deparou com um veículo Fiat Strada que transitava pela Rua Pereira Barreto, sentido Rua Paranapanema a Rua Princesa Isabel (centro/bairro), em alta velocidade o que fez com que os policiais decidissem pela a abordagem.

Foi realizado um breve acompanhamento sendo o veículo abordado cerca de quatro quadras adiante do ponto inicial. Dois indivíduos ocupavam a picape Strada, sendo prontamente abordados e submetidos a busca pessoal.

Com o motorista, nada de ilícito foi encontrado. Já com o passageiro de 25 anos, foi localizado em um dos bolsos da calça, 15 munições da marca CBC, calibre .22, intactas.

Questionado o porque de andar com as munições e se havia mais algo de ilícito no interior do veículo, prontamente respondeu que transportava uma carabina calibre .22, a qual, segundo ele, não tinha documentação e outra carabina marca Rossi, calibre .357, acondicionada em uma bolsa própria (tipo estojo) e mais 12 munições do mesmo calibre, marca CBC, intactas, sendo que essa última, o mesmo apresentou documentação (CR).

Diante do armamento e munições localizados, foi dada voz de prisão ao passageiro por infringir o disposto no artigo 14 da lei 10826/03, sendo, apresentado, juntamente com as armas e munições, no Plantão Permanente à delegada plantonista, Carolina Tucunduva, a qual ratificou a voz de prisão dada, elaborando o respectivo boletim de ocorrência, arbitrando fiança no valor de R$ 1.100,00, sendo paga por ele para que responda ao processo em liberdade.

As duas espingardas e as 27 munições foram apreendidas pela Polícia Civil.