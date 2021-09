Desempregado é preso pela Polícia Civil aplicando o golpe do motoboy

CASTILHO – A Polícia Civil prendeu na tarde de sexta-feira, 03, o desempregado D. A. N. M., de 33 anos, morador da cidade de São Paulo, hospedado em um hotel de Castilho, acusado de aplicar golpes do cartão clonado na cidade de Andradina. Com ele foram localizadas máquinas de cartão de crédito, além de grande quantia em dinheiro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Castilho, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando Policiais Civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina e da Delegacia de Polícia de Castilho, estava investigando um crime de Estelionato ocorrido na noite anterior, em que a vítima teria relatado ter caído no ”golpe do motoboy” (golpista faz contato se passando por um funcionário de banco, empresa ou administradora de cartões), e após várias diligências, troca de informações com a Polícia Militar e colaboração de membros dos grupos de Vizinhança Solidária, o autor D. A. N. M., de 33 anos, foi localizado pela Polícia Civil em um hotel de Castilho e foi abordado.

Ele estava com 06 máquinas de cartão de diversas empresas e 06 cartões de crédito de várias vítimas, as quais foram acionadas posteriormente.

Duas vítimas da cidade de Andradina compareceram na Delegacia de Castilho e reconheceram o capturado como sendo a mesma pessoa que aplicou os golpes, ocasião em que foi também indiciado pelos crimes de estelionato.

Apresentado na Delegacia de Castilho, o Delegado Raoni Spetic da Selva decretou a prisão em flagrante de D. A. N. M., pelos crimes de Estelionato (Art. 171 do CP) e Associação Criminosa (Art. 288 do CP).

O preso foi enviado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, para aguardar a audiência de custódia, que será realizada pelo Poder Judiciário.

Inquérito Policial e os objetos foram encaminhados à DIG de Andradina para identificação de outras vítimas. A Polícia Civil vai investigar ainda se uma das vítimas teve prejuízo de aproximadamente R$ 90 mil com o golpe do falso Motoboy.