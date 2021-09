Catadores clandestinos furtam “sacos da reciclagem”

ANDRADINA – A suspeita de furtos de sacos com materiais reciclados que deveriam ser coletados pela empresa Conservita se tornou fato com um vídeo gravado por um munícipe. No vídeo um catador clandestino carrega os sacos e junta a outros produtos que coletou.

A ação dessas pessoas acontece sempre no dia em que o lixo reciclável é coletado. Segundo a secretária de Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, Leila Rodrigues, há constantes furtos dos sacos cheios de materiais recicláveis.

“Grande parte de tudo que é separado pelos moradores e colocado nas ruas vai parar nas mãos de pessoas que não têm ligação com os cooperados que cuidam da reciclagem ou da Conservita, que organiza a coleta em grande escala”, explicou Leila.

Para muitas famílias na cooperativa, o dinheiro da venda desses produtos é a única fonte de renda e para a empresa, o furto de recicláveis reduz a viabilidade econômica da atividade, já que até mesmo o “saco” é pago pela Conservita.

A ação destes catadores irregulares passa a ser avo da fiscalização e os infratores podem sofrer sanções penais.

Secom/’Prefeitura