Prefeito parabeniza ação da PM de Andradina na noite de terror em Araçatuba

ANDRADINA – O prefeito Mário Celso Lopes parabenizou a atuação do efetivo do 28º Batalhão de Polícia Militar de Andradina no combate aos “terroristas” que “atacaram” na madrugada do dia 30, roubando bancos, fazendo reféns, implantando bombas e deixando 2 vítimas fatais pelo caminho.

“Eles criaram uma noite terrível para o cidadão araçatubense e tivemos algumas vítimas civis infelizmente. A nossa corporação não sofreu nenhuma baixa e enfrentou uma situação complicadíssima na cidade de Araçatuba naquele domingo”, disse Mário Celso.

O diretor de Segurança Pública, André Luiz Lima Augusto, afirmou que o efetivo os órgãos da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Civil e Federal resultou numa ação positiva da Polícia Militar em defesa da vida. “Nos orgulha ter parceria com a PM através da Atividade Delegada, que presta um serviço essencial para a manutenção da paz e segurança em Andradina”, afirmou.

O ataque

Pelo menos 20 criminosos participaram da ação. Eles chegaram à região central de Araçatuba por volta da meia noite da última segunda-feira (30), usaram reféns como “escudo humano” e espalharam explosivos.

Videos de câmeras de segurança mostram moradores em cima de carros, enquanto a quadrilha foge em alta velocidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) localizaram 98 artefatos. Eles foram encontrados nas ruas, nos bancos, em carros abandonados e em um caminhão deixado perto das agências bancárias.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes do Gate realizaram nesta terça-feira (31) a detonação de 100 quilos de artefatos explosivos restantes, em um aterro sanitário do bairro Água Branca.

Veículos foram queimados em vários pontos do município e da região para impedir a chegada da polícia. Drones também foram usados pela quadrilha para monitorar a ação da Polícia Militar.

Duas agências bancárias foram assaltadas. Em uma delas, que funciona como uma tesouraria regional, os criminosos tiveram acesso ao cofre subterrâneo. Na outra, a quadrilha atacou os caixas eletrônicos. A terceira agência foi apenas danificada. O valor levado não foi divulgado.

Policiais civis, militares e federais fizeram buscas pelos criminosos durante toda a tarde de segunda-feira. Em uma mata localizada entre os municípios de Bilac e Gabriel Monteiro (SP), foram encontrados sete carros usados pela quadrilha.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo com vidro do passageiro adaptado para tiros serem disparados foi encontrado. Possivelmente, eles deixaram um calibre.50, que é uma arma de guerra, fixado em um tripé. O buraco serve para colocar o cano arma para o lado de fora. Os bandidos conseguem atirar de dentro do carro. Eles ficam protegidos porque o veículo é blindado.

Um ônibus abandonado com tambores de gasolina também foi encontrado próximo ao pedágio de Glicério (SP). A suspeita é de que o combustível tenha sido usado pelos criminosos para atear fogos em veículos na Rodovia Marechal Rondon.

Cinco pessoas suspeitas de participarem do crime já foram presas.

Secom/Prefeitura