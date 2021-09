Borracheiro é preso tentando furtar moto do estacionamento do shopping

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (31), o borracheiro E. A. C. M., o “Gordo”, de 45 anos, residente na Rua Pereira Barreto, Vila Mineira, acusado de tentativa de furto e resistência, ao ser surpreendido com uma chave mixa e tentando dar partida em várias motocicletas. Na hora do flagrante ele estava sentado em uma Honda Biz, na cor vermelha. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu recolhido na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A detenção do acusado aconteceu por volta das 14h, quando, funcionários do Oeste Plaza shopping, de Andradina, notaram um indivíduo alto, gordo, de capacete preto na cabeça, tentando dar partida em várias motocicletas, que estavam estacionadas no bolsão.

No momento passava pelo local, de folga e em trajes civis, um policial militar que, alertado pelos funcionários, foi de encontro ao suspeito, que estava sentado sobre o banco de uma Honda Biz, na cor vermelha, interpelando-o sobre ser o proprietário daquele veículo, tendo ele respondido que não.

Ao descer da motocicleta, o Policial visualizou, na mão direita do suspeito, uma chave mixa, ficando evidente que ele estava tentando furtar a motocicleta.

Diante desta evidência, o policial lhe deu voz de prisão, ocasião em que o autor, já com condenações anteriores por Tráfico de Entorpecentes e Furto, resistiu à prisão, sendo contido e imobilizado pelo policial militar, que solicitou apoio do policiamento local, que prontamente compareceu com a equipe formada pela Aluna Sargento PM Marlice e Cb PM Edson.

A ocorrência foi apresentada no 2º DP, onde o delegado, Dr. Raoni Spetic da Selva, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante por Furto Tentado e Resistência, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.