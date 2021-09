Ajudante geral preso após furtar câmera de sistema de segurança

ANDRADINA – Um ajudante geral de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (31), acusado de furto qualificado, depois de surpreendido com uma câmera de monitoramento Megace HD Wireless, Modelo IP09, escondido em sua cintura. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O produto furtado foi recuperado pela PM e devolvido ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, pela Avenida Guanabara, quando a equipe com 1° Sgt PM Fernandes e SD PM Cleyton, visualizou o ajudante pela via e ele, ao avistar a viatura, adentrou no pátio do posto ABS, razão que levou a ser abordado.

Durante busca pessoal os policiais militares localizaram em sua cintura uma câmera de monitoramento Megace HD Wireless, Modelo IP09.

Indagado sobre a procedência daquele aparelho eletrônico, admitiu ter praticado o furto a um estabelecimento próximo ao local onde estava sendo abordado.

Guiados por ele, foram até o “Xerife Rock’n Bar”, onde ele mostrou o local onde estava instalada a câmera por ele furtada e os PMs observaram marcas de pé no muro por ele escalado.

Diante dos fatos e da confissão do indiciado, recebeu voz de prisão pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no Artigo 155 §4° inc II do CP.

Conduzido ao Plantão Permanente, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante ao preso, que permaneceu à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto.