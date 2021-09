PM recaptura foragido condenado por homicídio e tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar recapturou na tarde de domingo (29), Rafael Luiz de Bessa, de 32 anos, foragido dos sistema prisional da cidade de Lucélia, depois de não voltar uma saidinha concedido pela Justiça por já ter cumprido 7 anos, da pena de 14 a que foi condenado por crime de homicídio. Ele também tem uma condenação de 6 anos a cumprir por crime de tráfico. Encaminhado ao plantão policial para as providências judiciárias, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto aguardando vaga em uma penitenciária estadual.

A recaptura do evadido aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Andradina, quando a equipe composta por Sgt PM Fagundes; Cb PM Richard; Cb PM Cebalos e Sd PM Clayton, patrulhava pela rua Paes Leme, no bairro Pereira Jordão, e visualizou uma pessoa que, ao notar a viatura, portou-se de modo suspeito.

De pronto foi abordado, detido e revistado, porém, nada de ilícito localizado.

Durante a entrevista ao serviços gerais, ao ser indagado se tinha antecedentes criminais, informou que tinha uma condenação por homicídio em Pereira Barreto, cometido em 2013 e outra por tráfico, pela cidade de Bela Vista/MS, quando foi preso com 30 tabletes de maconha no ano de 2011.

Verificada a sua situação junto à Polícia Militar do Mato Grosso do Sil e pesquisando no COPOM, por São Paulo, os PMs verificaram existir contra ele dois mandados de prisão em aberto, sendo um por evasão do sistema penal (Presídio de Lucélia/SP), onde cumpria pena de 14 anos de reclusão por Homicídio e outro pelo crime de tráfico de drogas (30 quilos de maconha), com pena de 06 anos de reclusão, ambos em regime fechado.

O agora recapturado foi conduzido ao Plantão Permanente onde foi recolhido à carceragem, permanecendo à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando vaga em um presídio estadual, onde deve cumprir em regime fechado o restante da pena por homicídio e ainda cumprir parte da condenação por tráfico para somente posteriormente postular ser beneficiado pela progressão de pena.