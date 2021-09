Sobrevivente de briga com morte no Iate recebe alta e diz que motivo não foi droga

Homem disse à reportagem que a causa da briga não foi por compra de droga e sim uma divergência entre o que morreu e o sogro do assassino

CASTILHO – O pedreiro Paulo Macedo, o Paulinho, de 25 anos, residente em um lote no Iate Clube Urubupungá, área rural de Castilho, recebeu alta da Santa Casa de Andradina na tarde de segunda-feira, 30, e vai se recuperar em casa das diversas facadas que levou ao ser vítima de tentativa de homicídio às 2h30 da madrugada do último sábado (28). Um outro homem identificado por Saulo Gomes Duchini, 49 anos, morreu no local. O assassino Gabriel Correa Vieira Dias, 26, foi preso em flagrante.

Segundo Paulinho, ele estava em um bar localizado aproximadamente 4 Km do local dos fatos, quando chegou Saulo chamando-o para resolver uma “parada”, que se soube posteriormente ser uma desavença entre Saulo e o sogro do assassino confesso Gabriel Correa Vieira Dias, 26, moradores na localidade conhecida por Fazendinha, no bairro Iate Clube Urubupungá, em Castilho.

Não se soube exatamente o motivo da desavença entre a vítima fatal e o sogro do acusado do homicídio, mas a “pendenga” jJá durava uma semana, disse o sobrevivente Paulinho à reportagem.

Quando Saulo e Paulinho chegaram ao rancho do sogro de Gabriel, este já estaria de prontidão e, depois de uma ligeira discussão, Gabriel se apossou de uma faca de açougue, de mais ou menos 45cm e passou a golpear os dois homens. Mortalmente ferido com dois golpes na barriga, Saulo correu para um matagal nas proximidades, onde acabou não resistindo aos ferimentos, entrando em óbito.

Já Paulinho, gravemente ferido no braço direito e pelo menos com quatro facadas nas costas, caiu ao lado do veículo em que ele e Saulo foram até o local e havia sido estacionado praticamente em frente da casa do acusado, de onde foi socorrido por uma ambulância de Castilho e depois encaminhado para a Santa Casa de Andradina, onde foi submetido a sutura dos ferimentos e ficou internado até a tarde de segunda-feira (30), quando recebeu alta.

Chefe de funilaria em Orlando, nos Estados Unidos

Ao contrário do que alguns órgãos de imprensa divulgaram,já que não havia informação oficial a respeito, Saulo tinha profissão definida e era Chefe de funilaria em Orlando, nos Estados Unidos e regularmente vinha para o Brasil e ficava no rancho que ele estava construindo no Iate Clube Urubupungá. Ele já tinha viagem de volta marcada para os EUA, onde ficaria mais uma temporada e retornaria possivelmente no final do ano ou no meio do próximo ano para ficar por uma temporada mais longa pelo Brasil, o que não vai mais acontecer.

O QUE DISSE O ACUSADO

Tudo aconteceu próximo das 2h30, quando os policiais militares de Castilho, Cb PM Patrícia Andrade e Cb C. Roberto, foram acionados para atenderem a ocorrência, em princípio, de Lesão Corporal, pelo Pronto Socorro Municipal. Pelo local, encontraram duas vítimas, uma delas com cortes provocados por arma branca nos braços e costas e outra com cortes nas mãos.

Questionados a respeito dos fatos, o rapaz com ferimentos nas mãos, identificado posteriormente por Gabriel, relatou que estava em seu rancho, localizado ao lado do rancho de seu sogro, quando dois indivíduos, o pedreiro Paulinho, 25 anos, morador do bairro rural “Iate”, juntamente com Saulo, 49 anos, também morador no Iate e não no Ipê, conforme pensou-se a princípio , foram até o local, querendo “comprar cocaína”, porém ele disse aos dois que não vendia droga, e que o provável endereço de venda seria na rua de cima.

Ainda segundo o acusado, os dois homens insistiram fortemente na compra; aumentando o clima de animosidades entre eles e que em certo momento, Paulinho sacou uma arma branca tipo “punhal” para atacá-lo e que para se defender, entrou correndo em sua casa e se apoderou de uma faca, tipo de açougue, com 45 cm de lâmina e o golpeou diversas vezes; Disse ainda que Saulo também sacou de um “punhal” e investiu contra ele e que para se defender também desferiu contra ele diversos golpes com sua faca.

Após as agressões, Saulo correu para o “mato”, desaparecendo e só sendo localizado posteriormente e já morto. Gabriel foi socorrido por um amigo ao Pronto Socorro (PS) de Castilho, medicado e liberado a princípio para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia, enquanto Paulinho foi socorrido pela ambulância ao mesmo local.

Ainda enquanto Gabriel era medicado e liberado e Paulinho transferido para Andradina, chegou ao PS a mesma ambulância, que havia retornado ao local dos fatos, acionada por populares, trazendo Saulo já em óbito, conforme atestado pelo médico plantonista, Dr. Flávio Amorim.

Diante destes fatos, a equipe policial solicitou o apoio de várias outras equipes de serviço. A equipe da Polícia Técnico Científica foi acionada e esteve no local dos fatos. Nenhuma arma branca foi localizada.

Após coletar todos os dados, os Policiais Militares deram voz de prisão à Gabriel, que foi encaminhado ao Plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante por Homicídio consumado e tentado, ambos tipificados no artigo 121 do Código Penal, recolhendo-o ao cárcere à disposição da justiça ao término dos trabalhos. No domingo (29), ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

O corpo de Saulo foi sepultado na cidade de Americana, onde residem parentes dele. A Polícia Civil deve ouvir ainda o sogro do acusado do homicídio para descobrir a real causa da desavença entre ele e a vítima fatal.

LEGÍTIMA DEFESA

Gabriel disse que agiu em legítima defesa quando foi preso, porém, após o registro do boletim de ocorrência no Plantão Policial em Andradina, ele permaneceu à disposição da Justiça. Essa tese poderá cair por terra dependendo do que apurar a Polícia Civil, como o fato de a possibilidade de nenhum das duas vítimas estarem armadas. Gabriel pode até responder por homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e que dificultou as defesas das vítimas).