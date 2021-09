Morador da Pendengo é preso por tentativa de homicídio e violência doméstica

CASTILHO – Um pedreiro de 49 anos, morador do Assentamento Pendengo, foi preso pela Polícia Militar na tarde da última sexta-feira (27), acusado de tentativa de homicídio e violência doméstica, após se desentender com sua esposa e com um facão dizer que iria matá-la. Um amigo tentou impedir e sofreu cortes profundos nas mãos. Ele foi encaminhado à Delegacia Seccional de Andradina e indiciado, sendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto. No sábado (28), recebeu da Justiça o benefício de responder ao processo em liberdade.

A detenção do acusado aconteceu por volta das 14h de sexta-feira (27), quando os policiais militares de Castilho, Sd PM Douglas, Sd PM Lucas, foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Com o apoio das equipes de Atividade Delegada, com Cb PM Jerônimo, Cb PM Diletti, Cb PM Isaías e Sd PM Luani, foram para o local indicado e ao chegarem, avistaram uma homem com as mãos feridas e ensangüentadas, apresentando cortes profundos.

Questionado sobre o que tinha acontecido, a vítima relatou que R., de posse de um facão, disse que iria matar a própria esposa; neste momento, para defende-la, o homem ferido entrou em luta corporal com ele, na tentativa de tomar o facão, recebendo então vários golpes nas mãos, causando-lhe diversos cortes. O autor fugiu em seguida.

As testemunhas que estavam no local, apontaram o rumo para onde o autor estava se evadindo e imediatamente os militares foram em seu encalço e o encontraram, o abordaram e o detiveram, desarmando-o, dando-lhe voz de prisão.

Os PMs voltaram a casa do assentamento e em contato com a esposa doa autor, ela declarou serem frequentes as ameaças feitas por ele.

O homem com as mãos feridas e que tentou conter a agressão, foi encaminhado ao pronto socorro de Castilho, onde foi medicado e liberado.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Castilho onde o delegado, Dr, Yan Loui Adania ratificou a voz de prisão, indiciando o autor em flagrante por Tentativa de Homicídio e Violência Doméstica, recolhendo o mesmo ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando na cadeia de Pereira Barreto, quando a Justiça decidiu que ele vai responder ao processo em liberdade.