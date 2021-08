PM prende morador do bairro Gasparelli acusado de tráfico de droga

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite da última segunda-feira (23), o agricultor J. C. F., o “Baiano”, de 45 anos, residente na rua 6 da Cohab Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado em um veículo com meio tablete de maconha (Cannabis Sativa), além de R$ 1.758,00, em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, o veículo e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado, que já havia sido preso pelo mesmo crime no dia 02 de julho passado, mas ganhou o benefício da liberdade em audiência de custódia, aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando no pátio de um posto de gasolina localizado no trevo da Av. Rio Grande do Sul com Rodovia Integração, os policiais avistaram um veículo VW Gol, na cor preta, ocupado por indivíduo já bastante conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes que, assim que avistou a equipe, acelerou, empreendendo fuga.

No trajeto ele entrou pelo bairro Gasparelli, andou em alta velocidade pelas ruas daquele núcleo habitacional, colocando em risco a vida de transeuntes, pedestres, motociclistas e motoristas, quando foi abordado depois de aproximadamente 1,5km de acompanhamento, já pelo novo loteamento do bairro Set Jardim, ao lado do Gasparelli.

Assim que desceu do veículo , “Baiano” tentou se evadir à pé, sendo contido pela equipe de Força Tático Comando, composta pelo 1º Ten PM Douglas, Cb PM Costa Jr., Cb PM Calister e Sd PM Cleyton.

Durante vistoria veicular foi localizado, sob o banco do motorista, dentro de uma sacola plástica, meio tijolo de entorpecente maconha (Cannabis Sativa), que pesou 416 gramas. Foram localizados também uma faca de corte com resquícios da droga, um celular Samsung e a quantia de R$ 1.758,00 em dinheiro.

Diante da localização do material ilícito, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

Conduzido ao Plantão Permanente, a voz de prisão foi ratificada pelo Delegado Plantonista, Dr Thiago Barroca, permanecendo o indiciado recolhido à carceragem à disposição da justiça.

Ele também foi preso no último dia 02 de agosto depois de flagrado por policiais civis com uma porção de maconha pesando 12 gramas, mas acabou ganhando a liberdade após a audiência de custódia virtual, já que não esta havendo a presencial devido à pandemia do coronavirus. Acompanhe a matéria abaixo:

Polícia Civil prende acusado de tráfico ao cumprir ordem judicial

A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, prenderam no último dia 02, o ajudante geral J. C. F., o “Baiano”, de 45 anos, residente na rua 6 da Cohab Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com uma porção de maconha pesando 12 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais civis da DIG, com o apoio dos policiais da Delegacia Seccional de Andradina, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, além do 1º DP e 2º DP, deram cumprimento a ordem judicial de busca domiciliar na residência dele, o qual é conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes e receptação de objetos furtados, sobretudo de materiais de construção e ferramentas.

Durante a vistoria no imóvel foram apreendidas ferramentas utilizadas em construções civis, a quantia aproximada de R$ 1.500,00 em dinheiro, bem como foi localizado uma porção de maconha pesando aproximadamente 12 gramas.