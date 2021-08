Curto Circuito provoca princípio de incêndio na ala de internação Covid 19 da Santa Casa de Andradina

ANDRADINA – Um curto circuito provocou um princípio de incêndio na ala de internação de pacientes com covid 19 da Santa Casa de Andradina na tarde desta terça-feira (23), provocando grande susto e correria para retirada dos dois pacientes atendidos naquele espaço. Ninguém ficou ferido e os prejuízos não foram tão consideráveis. O local ficou interditado até que as autoridades o liberem para passar por reforma das instalações afetadas pelo fogo.

Os quatro pacientes que estavam internados na Ala Covid 19 foram transferidos para o prédio de triagem de para pessoas que apresentam os sintomas da doença (onde será futuramente a hemodiálise). A princípio, muitas pessoas pensavam que era nesse prédio o incêndio, mas a reportagem constatou que foi dentro das instalações da Santa Casa, uma ala que antigamente servia para internação masculina.

Várias unidades do Corpo de Bombeiros foram para o local, como o caminhão auto bomba, a unidade de resgate e até a do comando do grupamento em Andradina, para melhor atender o sinistro, felizmente, ligeiramente apagado. Uma equipe com viatura da Polícia Militar deslocou-se também para a Santa Casa a fim de registrar o incêndio.

O princípio de incêndio não chegou a afetar outras alas, como as das internações pelo SUS masculina ou feminina, já que não havia perigo de o fogo se espalhar, porém, houve rompimento no fornecimento de energia, que só retornou no período noturno, por volta das 22h.

NOTA OFICIAL

A Irmandade Santa Casa de Andradina, vem por meio desta, notificar um princípio de incêndio no Setor COVID-19 na tarde desta terça-feira (24).

No momento, existiam 4 pacientes em tratamento de sintomas de coronavírus, que foram remanejados para outro setor isolado das demais áreas do hospital, sem nenhum ferimento.

As famílias dos pacientes já foram tranquilizadas e a Diretoria da Santa Casa aguarda o resultado da perícia, para demais esclarecimentos e imediata reparação dos danos causados.

O Setor segue isolado tanto no piso térreo, quanto no superior.