Polícia Civil flagra casal por tráfico ao cumprir mandado de prisão

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DISE – de Investigações de Sobre Entorpecentes, prendeu no início da manhã de terça-feira (24), o casal formado pelo servente R. A. F., o “Nenzinho”, de 43 anos, e a diarista V. A. M. A., a “Vivi”, de 29 anos, morador no Jardim Europa, acusados de tráfico de entorpecentes, ao cumprirem Mandados de Prisão e de busca e localizarem porções de crack, celulares e dinheiro. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados sendo ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela à penitenciária de Tupi Paulista.

A prisão do casal aconteceu quando Policiais Civis DISE (Delegacia de Investigações de Sobre Entorpecentes), com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e 1º DP (Distrito Policial) de Andradina, em posse de mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor do casal R. A. F., o “Nenzinho”, de 43 anos, e V. A. M. A., a “Vivi”, de 29 anos, diarista, entraram na residência do casal, que ao perceber a entrada da equipe, arremessou um invólucro plástico pela janela do quarto.

Nesse momento o casal foi detido e cientificado da existência dos mandados de prisão e de busca domiciliar e, durante as buscas os policiais encontraram na residência R$ 769,25 em dinheiro, além de três celulares, que foram apreendidos.

Ao verificarem o conteúdo do invólucro plástico arremessado pela janela, os policiais encontraram 20 pequenas pedras de crack e uma porção a granel da mesma droga. Além do casal, estava presente na casa uma filha de “Vivi”, de 06 anos de idade, fato que causou estranheza aos policiais, pois era de conhecimento da equipe que havia uma ordem judicial para acolhimento da mesma criança.

Finalizadas as buscas os policiais encaminharam o casal, a criança e o entorpecente ao Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante do casal por tráfico de drogas e associação ao tráfico, a apreensão da droga e o acionamento do Conselho Tutelar para as providencias cabíveis.

Com a chegada da equipe do Conselho Tutelar foi confirmada e cumprida ordem judicial para acolhimento da criança, porém neste ato “Vivi” se descontrolou emocionalmente e passou a dificultar o cumprimento da ordem e a dizer impropérios aos Policiais Civis e às Conselheiras Tutelares, sendo autuada também pelos delitos de resistência, ameaça e desacato.

Ao termino do registro o preso foi encaminhado para a cadeia Pública de Pereira Barreto e a presa foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde permanecem à disposição da justiça.