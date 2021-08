DIG de Andradina esclarece denúncia falsa de roubo de dinheiro de hospital beneficente

Coletor do dinheiro do hospital Ritinha Prates usou o dinheiro arrecadado, cerca de R$ 11 mil, e prestou falsa queixa de crime de roubo

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina apresentou essa semana a elucidação de um suposto roubo de R$ 11 mil pertencente ao Hospital Ritinha Prates, que o responsável pela coleta em Andradina desviou e apresentou falsa queixa de roubo. Foi instaurado um inquérito para apuração do crime de falsa queixa do roubo (artigo 340 do CP) e apropriação indébita (artigo 168), sem prejuízo de outras infrações penais. O homem deve ser descredenciado da entidade.

O caso aconteceu no dia 18 de julho passado quando o coletor de contribuições do referido hospital identificado por E. A. P., de 60 anos, residente no Jardim Alvorada, na cidade de Andradina/SP, registrou um boletim de ocorrência de roubo, no qual declarou que duas pessoas encapuzadas, com armas de fogo em punho, entraram em sua residência e anunciaram o assalto, exigindo o dinheiro que guardava em sua residência.

Como a pretensa vítima era representante do HOSPITAL RITINHA PRATES e havia arrecadado aproximadamente R$ 7.000,00 em contribuições para serem encaminhadas à referida unidade hospitalar, tais valores foram supostamente roubados pelos meliantes.

Após diversas diligências, investigadores da DIG observaram algumas inconsistências na narrativa da suposta vítima.

Sendo assim, apuraram que E. A. P., realmente era coletor de doações de um setor do HOSPITAL RITINHA PRATES e que deveria ter depositado, entre os dias 06 e 16 de julho, a quantia de aproximadamente R$ 11.000,00, o que não fez, alegando lotação nas agências bancárias de Andradina/SP.

Diante de toda a investigação feita, E. A. P., acabou confessando que a narrativa do roubo era apenas um engodo, vez que necessitava de dinheiro e por não ter conseguido fazer um empréstimo bancário, apropriou-se dos valores que havia arrecadado. Disse ainda que se arrependeu de sua atitude e que ressarcirá o hospital.

Independente dele declarar que tem pretensão de até ressarcir o dinheiro surrupiado do Hospital Ritinha Prates, será instaurado pela autoridade policial procedimento investigativo de comunicação falsa de crime (artigo 340 do CP) e apropriação indébita (artigo 168), sem prejuízo de outras infrações penais.