Trio é preso pela PM acusado de furtar 25 cabeças de gado

PENÁPOLIS – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quinta-feira (19), três pessoas acusadas de furto de 25 cabeças de gado depois que o caminhão que era realizado para o transporte apresentou problemas mecânicos. 02 delas aparentavam estarem mortas. O motorista, o passageiro e a dona do rancho foram conduzidos até o Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça. O gado e o caminhão foram apreendidos.

A detenção do trio quando policiais militares da cidade de Penápolis, durante patrulhamento, avistaram um caminhão Mercedes Benz na cor azul, tipo Boiadeiro, onde o horário em que o caminhão estava transportando gado causou estranheza na equipe, e de imediato realizou a abordagem do veículo.

No veículo se encontravam o motorista e um passageiro, sendo realizada busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com ambos, mas na carroceria do caminhão foram encontradas 25 cabeças de gado, das quais 02 aparentavam estar mortas.

Questionado o motorista sobre a origem do gado, este apresentou uma nota fiscal de número com a data de validade vencida, e uma GTA (Guia de Transporte de Animais) também vencida, que continha autorização para transportar 13 animais. Segundo o motorista, o gado foi pego por ele no dia 18/08/21 e naquele momento ele estaria conduzindo o gado para o frigorífico da cidade de Ouroeste/SP, todavia o caminhão apresentou problemas mecânicos e por isso estava retornando com o gado à sua origem.

Em vistoria no caminhão foram constatados maus-tratos nos animais que estavam na carroceria, motivo pelo qual, com apoio de demais equipes de serviço, foi feito o desembarque dos animais na chácara “Rancho da Vivi”, onde foram colocados em um curral 20 cabeças de gado da raça nelore, outras 5 foram deixados na carroceria do caminhão e apresentadas no plantão policial, onde 2 delas estavam mortas e outras 3 apresentavam saúde abalada por conta do transporte em más condições.

Diante das divergências das versões dos envolvidos e das suspeitas de que a documentação apresentada pelo transportador era de outra remessa, a equipe conduziu o motorista, o passageiro e a dona do rancho até o Plantão Policial, permanecendo os três à disposição da Justiça.

Durante a apresentação da ocorrência no Plantão Policial, a vítima e proprietária dos animais foi localizada na cidade de Cafelândia/SP, onde deslocou ao 1°DP de Penápolis e reconheceu de imediato os animais resgatados como sendo os seus.