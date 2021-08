Polícia Militar Rodoviária prende trio em ônibus acusado de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã deste sábado (21), um homem e duas mulheres dentro de um ônibus, acusados de tráfico de entorpecentes, depois que a mulher moradora de Itaúna/MG, foi flagrada com 2 pequenos tabletes de pasta base de cocaína. Já um casal, de Dourados/MS, foi flagrado com 17 tabletes de maconha. O homem foi recolhido à cadeia de Penápolis e as duas mulheres à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista/SP. As drogas foi apreendidas.

A prisão do trio infrator aconteceu durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, realizada as 8h deste sábado (21), quando uma equipe do Policiamento Rodoviário abordou um ônibus na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), trecho que passa por Penápolis e, após comportamento suspeito de uma passageira, foi vistoriada sua bagagem de mão, ocasião em que foram localizados sob o forro do fundo da referida bolsa, dois tijolos de tamanhos diferentes, de pasta base de cocaína.

L. M. S, 22 anos, moradora de Itaúna/MG alegou que foi contratada para levar a droga de Campo Grande/MS até sua cidade, onde a entregaria a desconhecidos.

Ainda no mesmo ônibus, durante vistoria em duas mochilas pertencentes ao casal G. R. G., 18 anos, sexo masculino e L. C. N., 29 anos, sexo feminino, ambos moradores de Dourados/MS, a equipe localizou 17 tijolos de maconha. O casal disse que pretendia revender a droga em Brasília/DF.

Os três passageiros receberam voz de prisão e a ocorrência foi apresentada no Plantão de Penápolis, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis/SP e as duas mulheres à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista/SP, permanecendo à disposição da Justiça.