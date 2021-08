Adolescente de 17 anos é flagrado com crack, maconha e cocaína

ANDRADINA – Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (18), acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com porções de crack, maconha e cocaína, quando estava como passageiro de um mototaxista. Encaminhado à DISE – Delegacia de Investigações sobre entorpecentes, foi indiciado e recolhido à carceragem para aguardar Audiência de Custódia, à disposição da Justiça.

A apreensão do menor infrator aconteceu próximo de 14h40, durante patrulhamento preventivo pela área central de Andradina, quando policiais militares de serviço, Cb Edson e Sd Carvalho, na modalidade ATIVIDADE DELEGADA avistaram um moto-taxista transportando um passageiro na motocicleta que, ao notar a viatura, olhou de forma inquieta para trás, fazendo com que os PMs decidissem pela abordagem imediata.

Na busca pessoal ao mototaxista, nada de ilícito foi localizado, porém, com o passageiro adolescente de 17 anos, morador da própria cidade, foi localizado em sua cintura, próximo ao cós da bermuda, um invólucro plástico com duas pedras de crack, 06 porções de crack embaladas, 1 porção de maconha e 1 eppendorf com cocaína.

Diante dos fatos e evidências, foi dada voz de apreensão ao sindicado, que foi conduzido à DISE onde, acompanhado por seu pai, foi apresentado ao delegado, que ratificou a voz de apreensão e o autuou por infringir o artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas, o recolhendo à carceragem para aguardar Audiência de Custódia, à disposição da Justiça.

Foram apreendidos:

– 06 porções de crack embaladas

– 02 porções de pedra de crack soltas totalizando 3 gramas

– 01 porção de maconha totalizando 3,03 gramas

– 01 pino de cocaína totalizando 0,53 gramas