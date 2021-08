Câmara solicita levantamento de pedidos de CEI’s contra a Águas de Andradina desde 2010

O requerimento é de autoria do vereador Guilherme Pugliese e teve aceitação de todos os vereadores da Casa de Leis andradinense

ANDRADINA – A Câmara Municipal de Andradina recebeu na sua última sessão ordinária realizada segunda feira (16), um requerimento de autoria do vereador Guilherme Pugliese (PSDB) solicitando que se faça um levantamento de todos os pedidos de CEI (Comissão Especial de Inquérito) feitos contra a empresa Águas de Andradina e seus desdobramentos.

O vereador justifica em seu requerimento que, devido a várias solicitações de moradores insatisfeitos com os serviços prestados pela empresa Águas de Andradina, além de trocas desnecessárias de hidrômetros, cobranças abusivas de tarifas de consumo, ausência de atendimento às reclamações, falta de investimentos no sistema de fornecimento de água e coleta de esgoto, falta de manutenção adequada que reflete no abastecimento, ocasionando problemas na malha viária com o surgimento de buracos no asfalto causados pela erosão provocada pelos vazamentos, foram fatores que o levaram a tal requerimento.

“A gestão do sistema de água e esgotamento públicos em nosso município encontra-se cedido à empresa Águas Andradina S/A desde o ano de 2010. Desde então, a insatisfação da população andradinense com os serviços prestados, e especialmente com os valores cobrados pelos serviços só faz aumentar. A disparidade havida entre os valores cobrados pelo município, quando gestor do sistema, e aqueles cobrados após a concessão pela empresa privada, que trouxe como cartão de visitas um aumento imoral de quase 100%, foi apenas o início dos percalços enfrentados pela população.” Citou Pugliese.

O vereador ainda citou em tribuna que a empresa Águas de Andradina solicitou aumento das tarifas de cobrança há alguns meses. Pedido este que foi negado pela ARSAE (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Esgotamento Sanitário de Andradina).

Os principais questionamentos que o vereador apresenta em seu requerimento são:

1 – Quantos pedidos de C.E.I. foram protocolados nesta Casa de Leis entre os anos de 2010 e 2020, que tinham por objetivo apurações de denúncias/fatos envolvendo a empresa Águas de Andradina/Águas Andradina?

2 – Se apresentados pedidos de abertura de C.E.I. no período acima mencionado contra a empresa detentora da concessão pública, quais fatos/denúncias embasaram os pedidos?

3 – Se apresentados pedidos de abertura de C.E.I. no período acima indicado contra a mencionada empresa, indicar quais foram instaurados e quais foram rejeitados?

4 – Com relação aos pedidos eventualmente rejeitados no período acima mencionado, informar quais as denúncias/fatos não foram apurados pela rejeição, e quantos e quais vereadores votaram contra a instauração da C.E.I.

5 – Finalmente, no caso de apuração, qual o resultado da C.E.I e das votações havidas no seu curso, informando quais vereadores votaram e como foram os votos.

Assessoria Legislativa