Dupla é presa acusada de furtar barras de ferro

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de quinta-feira (19), uma dupla identificada pelos apelidos de “Rony Preto”, residente na rua J. A. Carvalho e “Dodô”, da rua Paes Leme, os dois no bairro Santo Antônio, acusados de furtar duas barras de ferro de um residencial localizado no cruzamento das ruas Bahia com Acácio e Silva, centro. Encaminhados ao 2º DP, foram indiciados e permaneceram a disposição da Justiça. As barras de ferro foram devolvidas ao proprietário.

A detenção da dupla, com passagens policiais, aconteceu quando os policiais Cb PM Dos Santos, Cb PM Zanerato, foram acionados para averiguarem denúncia de que dois indivíduos estariam transportando 2 barras de ferro de construção, de bitola 5/16, provavelmente produto de furto.

Com apoio do CGP 1 – Comando de Grupo Patrulha: 1º Sgt PM Ferreira, Cb PM Balani e Cb PM Renata, e outra equipe com Cb PM Jefferson e Cb PM Wladison, localizaram os suspeitos defronte a um ferro-velho, localizado na rua Acácio e Silva, bairro Santo Antônio e abordaram os dois indivíduos na posse de duas barras de ferro.

Feita a busca pessoal em ambos, com “Dodô” havia uma bolsa de cor preta, contendo ferramentas usadas em construção civil, como uma chave inglesa, uma colher de pedreiro, um esquadro, um prumo, dois registros de água, que ele alegou ser de sua propriedade.

Quanto às barras de ferro, alegou ter achado na rua Acácio e Silva, esquina com rua Bahia, próximo ao supermercado Big Mart.

Em patrulhamento pelo local citado, foi localizado o proprietário das barras de ferro, que as reconheceu como sendo suas, que estavam dentro do residencial Ypacarai.

Diante da materialidade dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois acusados, sendo apresentados no 2º DP, onde o delegado, dr Raoni Spetic da Selva, ratificou a prisão de ambos com base no art.155 – furto qualificado, ficando os autores recolhidos à disposição da justiça.

A mochila com as ferramentas encontradas com “Dodô” foram apreendidas pela Polícia Civil.