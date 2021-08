Andradina vai iniciar vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos

Andradina terminou oficialmente vacinação a primeira fase em todos os cidadãos dentro do público alvo/adultos (18 anos ou mais) com 94% de cobertura. A partir da próxima terça-feira (24), começa a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos.

A meta de vacinação leva em conta, nesta fase, apenas a população adulta, com idade mínima de 18 anos existindo em Andradina 44.312 pessoas nesta faixa. Com a grande abrangência desta fase, a Secretaria de Saúde de Andradina anunciou o fechamento dos postos de vacinação instalados na igreja Koinonia Church e na Casa da Amizade do Rotary de Andradina. “Agradecemos aos lideres dessa igreja e também aos rotarianos por terem cedido o espaço que foi tão importante nesta primeira fase”, disse o secretário de Saúde de Andradina, João Leme.

Segundo o Dr João Leme, a cidade está na reta final da primeira fase de vacinação, com aplicação em primeira dose e já inicia vacinação de adolescentes. “A partir de segunda-feira as Unidades Básicas de Saúde serão adaptadas para receber a nova fase de vacinação e também a vacinação da segunda dose”, explicou.

João leme explicou que a cidade está com uma grande quantidade de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose para completar a imunização. “Terminar a imunização se torna imprescindível para garantir a segurança de todos os cidadãos. Por isso pedimos encarecidamente que as pessoas tomem a segunda dose para realmente completar em sua imunização”, disse Leme.



Nova Fase

A partir de terça-feira (24) a segunda fase da vacinação será nas UBSs da Vila Mineira, UBS Norte e UBS Benfica, no horário será das 13 horas às 17 horas para os adolescentes de 12 a 17 anos. “Ainda anunciaremos o cronograma, mas vocês jovens já podem ir se organizando. Também é bom lembrar que as vacinas de rotina nessas três unidades ficaram apenas no período da manhã, então se você precisa tomar as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização pode procurar os pontos de vacinação no horário das 8 horas às 12 horas. A tarde esses pontos serão exclusivos para vacinação Covid tanto para primeira como para segunda fase”, disse Carla Back

João leme alertou que, embora temos esse sucesso da vacinação no Estado de São Paulo da diminuição das internações graves sabemos que temos grandes desafios a seguir. Um deles é manter a população prudente mesmo com a liberação maior ainda no nosso comércio e outras atividades. O uso de máscara e o distanciamento social torna-se importante, porque o comportamento “exagerado” e com a aglomeração é um problema”, disse Leme.

Outra preocupação é quanto a “Variante Delta” e as dúvida do quanto nós estamos imunes.

Secom/Prefeitura