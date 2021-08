Ciclista é atropelada por moto ao lado da Arena do ATC

ANDRADINA – Uma ciclista identificada por M. J. C. S., de 53 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo ao ser literalmente atropelada na tarde de terça-feira (17), quando seguia pela rua Orensy Rodrigues Silva, sentido das ruas Paraíba para a Presidente Vargas, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência. A bicicleta da vítima ficou aos cuidados do homem que a atropelou.

O acidente aconteceu quando a vítima pedalava uma bicicleta na cor branca, tendo logo atrás a CB 300, na cor preta, pilotada por um funcionário público municipal do setor de almoxarifado. Segundo esse funcionário, quando se preparava para ultrapassar a mulher, um besouro entrou em seu olho e na pressa de se desvencilhar dele, acabou perdendo o controle da moto e batendo na parte traseira da bicicleta.

Com o impacto, a mulher foi jogada no asfalto, sofrendo ferimentos no rosto e pelo corpo. Por sorte, vários bombeiros praticavam exercícios em volta do estádio municipal Evandro B. Calvoso e realizou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate para o transporte dela até a UPA.

A motocicleta sofreu pequenas avarias, enquanto a bicicleta teve entortado o pneu dianteiro e o guidão.