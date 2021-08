Acusado de agredir mulher é flagrado com munições de fuzil .762 na Vila Botega

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de domingo (15), um homem com base na Lei Maria da Penha, acusado de agredir com um golpe de arma branca (faca), uma mulher conhecida dele. A mulher foi encaminhada até a UPA para procedimento de sutura do corte, e enquanto ela era medicada, o homem acionou a PM e entregou espontaneamente 4 munições calibre 7.62mm, próprias para fuzil. Vítima e acusado foram encaminhados ao plantão policial e ele foi indiciado por lesão corporal, ameaça e posse irregular de munição, sendo liberado ao final da ocorrência.

A detenção do acusado aconteceu quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Maurício e Cb PM Wander, foram acionados para atendimento de ocorrência de agressão, pelo bairro Santo Antônio.

No local a solicitante, que também era a vítima, declarou que, após discussão, foi agredida pelo autor, de nome J., pessoa com várias passagens criminais (ela não informou os artigos, egresso do sistema prisional em março de 2021), com um golpe de arma branca (faca), estando com um corte na mão direita. O autor já não estava no local.

A vítima foi então conduzida pelos próprios PMs até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foi atendida e medicada, passando por procedimento de sutura no corte de sua mão direita.

Durante os procedimentos naquela unidade de saúde, os policiais foram acionados pelo autor J., que, quando da chegada dos militares em sua residência, apresentou espontaneamente 04 cartuchos calibre 7.62mm (próprios para fuzil) íntegros, declarando que foram entregues a ele por um indivíduo de nome R., negando, todavia, a agressão à vítima.

Em revista em seu veículo, estacionado no local, foram encontradas duas facas.

Os policiais então realizaram patrulhamento pelo bairro e, algum tempo depois, encontraram R., que por sua vez negou ter entregado os cartuchos de fuzil à J., mas declarou que presenciou quando este agrediu a vítima com a faca.

Toda a ocorrência, partes e objetos apreendidos foram encaminhados ao Plantão Permanente, onde o delegado plantonista elaborou BO/PC com as naturezas: Ameaça, Lesão Corporal e Posse Irregular de Munição, apreendendo os objetos e liberando todas as partes.