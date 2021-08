Morador da Bahia é preso na Rondon com 28 tabletes de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (16), o vendedor W. P. D., de 40 anos, morador em Guanambi/BA, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado dentro de um ônibus com 28 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), acondicionados em duas malas de viagens. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e as malas foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do baiano, que havia ido primeiro de sua cidade de origem até São José do Rio Preto/SP, para posteriormente ir buscar a droga em Campo Grande/MS, aconteceu durante operação policial de combate ao narcotráfico, mais precisamente na praça de pedágio da rodovia Marechal Rondon (SP-300), localizada no KM 655, trecho no município de Castilho, quando policiais militares da Força Tática abordaram um ônibus de linha interestadual (Mato Grosso do Sul X São Paulo).

Durante as buscas ao veículo coletivo, os policiais localizaram no compartimento de bagagem inferior do ônibus duas malas numeradas contendo em seu interior 28 (vinte e oito) “tijolos de maconha”, que posteriormente souberam pesar 28,400 Kg, além de 01 invólucro com cocaína, que estava no porta documentos do acusado.

De posse da identificação da bagagem, os policiais militares localizaram, por meio da passagem, o proprietário das malas que, em princípio negou ser o dono, mas, devido às provas apresentadas, acabou confessando que as malas e a droga lhe pertenciam e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para levar a droga até o município de São Paulo.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do autor, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado por Tráfico de Drogas e encaminhado ao plantão de Polícia Judiciária, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

Foram apreendidos: 28 Tijolos de “maconha”, pesando 28,4 Kg; 01 papelote de cocaína pesando 1 grama; RS 52,25 em dinheiro; 01 Celular, além de 02 malas de viagem.