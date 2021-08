Promotor de vendas ferido em acidente entre moto e automóvel

ANDRADINA – O promotor de vendas M. C. S., de 25 anos, sofreu contusões pelo corpo e escoriações no braço, uma mais grave no joelho, os dois do lado direito, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (11), no cruzamento das ruas Manoel Teixeira de Freitas com 13 de Maio, centro. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação.

O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava a Titan 160, na cor preta, pela rua 13 de Maio, sentido da rua Alexandre Salomão para a Av. Barão do Rio Branco e ao chegar no cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pelo GM Vectra, na cor preta, placa de Itatiba/SP, dirigido por L. F. B., de 51 anos, que seguia pela rua Manoel Teixeira e atravessou a sinalização de trânsito, provocando o acidente.

Com a forte pancada, o promotor de vendas literalmente voou sobre o veículo, caindo no asfalto, sofrendo as contusões e escoriações pelo corpo.

Com o impacto o Vectra teve o parachoque dianteiro arrancado, enquanto que a motocicleta sofreu quebra do retrovisor, entortamento do guidão, do pedal de freio, pedaleira e riscos no tanque, todos lado direito. A Polícia Militar registrou a ocorrência.