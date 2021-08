Morador de Guaraçaí é preso acusado de tráfico de entorpecentes

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (13), o lavrador J. E. C., de 24 anos, residente no bairro Nossa Senhora Aparecida, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com porções de crack e maconha, além de R$ 20,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga Fo apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Guaraçaí, quando os policiais com a equipe com 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Yoshio, SD PM Cleyton, SD PM Carvalho, tiveram conhecimento de denúncia de tráfico, ocorrendo naquele momento, pela Rua Belmiro Caldato, bairro Nossa Senhora Aparecida, no interior da residência de indivíduo bastante conhecido na cidade.

De posse das informações os PMs deslocaram até o endereço mencionado e avistaram um indivíduo que, ao notar a aproximação dos policiais, tentou esconder algo em uma janela, sendo rapidamente detido e abordado.

Em revista pessoal, localizaram consigo R$20,00 em dinheiro; Na janela mencionada localizaram um invólucro plástico com uma porção de crack pesando 5 gramas.

Em contato com o proprietário da residência, foi autorizado que fossem feitas buscas no local, oportunidade em que os PMs encontraram, no mesmo ambiente em que haviam abordado o primeiro indivíduo, duas porções de maconha embaladas em esparadrapo com peso total de 73 gramas, bem como um rolo de esparadrapo utilizado para embalar as porções de maconha, com o nome “J” escrito.

Após questionar as pessoas que estavam no imóvel, os Policiais formaram sua convicção sobre a prática delituosa de tráfico de drogas promovida por J. E. C., sendo então dada a ele voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia de Andradina, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, autuando-o pela prática do crime supramencionado, encaminhando-o à Cadeia Pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando decisão do juiz se vai responder ao processo preso ou em liberdade.

Ele era morador da cidade de Andradina, onde também já possui passagem pelo mesmo tipo de crime.