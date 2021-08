Polícia Militar realiza operação bloqueio em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar, através da 3ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou na noite de sexta-feira (13), operação na cidade Mirandópolis, com ação de presença, orientação e pontos de bloqueios, com fiscalização de trânsito. Segundo o comando do Batalhão, operações deste porte são rotineiras e seguirão sendo realizadas, em datas e locais diferentes.

O objetivo da operação bloqueio foi a manutenção da ordem pública, inibir a aglomeração de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica, perturbação do sossego e eventual uso de entorpecentes, direção perigosa ou de pessoas embriagadas.

Ao final da operação obteve-se os seguintes resultados:

38 veículos fiscalizados (carros e motos).

20 autos de infração por som alto, recusa ao teste do etilômetro, falta de licenciamento e outras infrações.

04 recolhas, 02 de veículos, 01 de CNH – Carteira Nacional de Habilitação e 01 de CRVL, bem como testes de alcoolemia.

o2 veículos foram removidos ao pátio.

A referida operação transcorreu sem incidentes, sendo registrado o comparecimento do prefeito do município no local, Everton Sodario.

Operações deste porte são rotineiras e seguirão sendo realizadas, em datas e locais diferentes, diz a nota enviada para os órgãos de imprensa.