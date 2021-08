Motorista foge depois de destruir frente de Civic em poste de concreto

ANDRADINA – A Polícia Militar não conseguiu localizar na manhã da última segunda-feira (09), o motorista de um Honda Civic, na cor prata, suspeito de dirigir sob influência de bebida alcoólica, depois de destruir completamente a frente do veículo ao bater violentamente contra um poste de telefonia localizado no acesso do Espaço Empresarial I, para o Jardim Brasil. O veículo acabou sendo liberado para os pais do motorista, que até o fechamento da ocorrência não havia aparecido.

O acidente aconteceu depois dele dirigir pelo referido acesso ao espaço empresarial, sentido da Av. Antônio Modesto Filho e marginal da Rondon, quando, por circunstâncias a serem investigadas, perdeu o controle de direção, subiu no canteiro que divide o acesso com a rodovia Marechal Rondon e bateu contra o poste de concreto usado para sustentar cabos de telefonia.

Com a violenta pancada, o poste teve sua base quebrada e arrancada por mais de um metro de distância do solo, além do Civic ter toda sua frente destruída e ainda serem acionados seus dois air bags. Não há informações se o motorista sofreu algum tipo de ferimento.