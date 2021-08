Troca de tiros na Vila Mineira termina com três pessoas presas

A Polícia Militar deu pronta resposta à sociedade ao deter no local um dos acusados e capturar no decorrer das buscas os outros dois envolvidos, entre eles um adolescente de 17 anos. Ninguém ficou ferida no episódio.

ANDRADINA – A Policia Militar, através do 28º Batalhão, deu uma pronta resposta à sociedade andradinense ao prender dois adultos e um adolescente de 17 anos envolvido em uma troca de tiros na tarde de quarta-feira (11), na rua José Lopes de Oliveira (antiga 13 de Maio), cruzamento com a rua Aquidauana, na Vila Mineira. Depois de indiciados, os dois adultos foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, e o menor à Fundação casa, em Araçatuba, à disposição da Justiça.

Foram presos o auxiliar de serviços gerais, Willian Júnior Rodrigues da Silva, de 20 anos, residente na Cohab Barbarotto, bairro Benfica, seu comparsa, o adolescente G. H. R. S., de 17 anos, residente na rua 10 da Cohab Gasparelli, além do ajudante geral Odair Ferlipe Sobrinho de Souza, o “Dadinho”, de 23 anos, residente na rua Vitório Guaraciaba, Vila Mineira. Os dois maiores já tinham se envolvido em outro tiroteio em data anterior, em desdobramento da briga entre jovens de bairros diferentes.

A prisão dos dois adultos e apreensão do adolescente começou a ser efetuadas no início da tarde de terça feira (11), quando policiais militares de Andradina tomaram conhecimento, através do COPOM – Controle de Operações da PM, de ocorrência de disparos de arma de fogo pela rua José Lopes de Oliveira (antigo trecho da rua 13 de Maio), bairro Vila Mineira, informando que duas pessoas em uma motocicleta, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra uma terceira pessoa, que transitava na via em uma bicicleta na cor rosa, modelo feminino, e que esta pessoa, também armada, efetuou disparos contra os ocupantes da motocicleta.

No local dos fatos os policiais depararam com uma motocicleta CBX Twister, na cor preta, caída ao solo e abandonada, bem como dois capacetes. De imediato o local foi preservado para trabalho da perícia técnica.

Diante de um quadro confuso inicialmente, os PMs realizaram coletas de informações sobre o ocorrido, já que haviam conversas desencontradas, bem como entrevistas com as testemunhas e avistaram, em meio aos presentes, duas pessoas e de pronto reconheceram uma delas, que ainda não tinha ficha criminal, mas já foi vítima de tentativa de homicídio em data anterior (01/05/21).

Rapidamente abordado e revistado, nada de ilícito encontrado em seu poder. Em entrevista com esse rapaz Willian, de 20 anos, informou que foi vítima de disparos de arma de fogo, que estava sozinho, que a motocicleta abandonada era sua.

Como os policiais militares tinham conhecimento sobre a tentativa de homicídio em que o abordado foi vítima, bem como quem foi o possível autor na época, de apelido “Dadinho”, algumas equipes da PM deslocaram até a residência dele, localizada próximo do campo de futebol da Vila Mineira, encontrando-o nas imediações.

O indivíduo abordado, com passagens criminais por homicídio tentado e tráfico, segundo a Polícia, foi revistado e nada de ilícito localizado. Questionado sobre os fatos ocorrido minutos antes, informou que ele, quando conduzia sua bicicleta, havia sido vítima de tentativa de homicídio, efetuada por duas pessoas a bordo de uma motocicleta na cor preta.

Os PMs efetuaram uma revista à sua residência, localizando as roupas que ele utilizava no momento do crime e já tinha se desvencilhado delas.

Em paralelo a estas ações e diligências, outros policiais que atuavam no caso conseguiram vídeos de câmeras de segurança das imediações do momento do crime, bem como de instantes antes, e com isso conseguiram finalmente tomarem conhecimento de toda a dinâmica dos fatos ocorridos, onde duas pessoas, na motocicleta, rondaram o bairro procurando sua vítima, que estava de bicicleta.

Assim que localizaram o rapaz alvo (Dadinho), fizeram o retorno e efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra ela, alvejando prédios e veículos que estavam estacionados nas proximidades. Nenhum dos tiros acertou o alvo humano.

Ele, por sua vez, também armado, efetuou disparos contra as duas pessoas da motocicleta, sem os atingir, vindo na sequência a persegui-los de bicicleta, pois durante os disparos caíram da motocicleta e fugiram à pé até o cruzamento da avenida Guanabara com rua Campo Grande.

Juntando e cruzando as informações e vídeos, identificaram o terceiro envolvido, o adolescente de 17 anos, com passagem criminal por porte de simulacro de arma de fogo (imitação), que era o passageiro da motocicleta e foi o autor dos disparos. Foram efetuados patrulhamentos até sua residência e imediações, porém este não foi localizado. Ele é primo de Willian.

Os dois adultos envolvidos receberam voz de prisão e foram, juntamente com os materiais apreendidos encaminhados ao Plantão Permanente, tendo os policiais militares sido procurados pelo advogado de uma das partes, informando que o adolescente iria se apresentar, o que efetivamente ocorreu no próprio Plantão.

A voz de prisão e apreensão foram ratificadas pelo delegado de plantão, recolhendo os três, os dois maiores e o adolescente, à carceragem do Plantão, sendo este último encaminhado para a Fundação Casa de Araçatuba. As armas de fogo utilizadas nos crimes não foram localizadas.

Efetuaram a prisão a equipe de Força Tática com Sgt PM Fagundes; Cb PM Richard e Cb PM Cebalos; Rocam – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, com soldados PMs Carvalho e Clayton. Apoio: Apoio: equipe do CFP – Comando Força Patrulha, com Ten PM Mário, Cb PM Silvio; Equipe CGP – Comando Grupamento Patrulha com Sgt PM Ferreira e Cb PM Renata. Foi apreendida uma camiseta listrada, marca Lacoste, que o acusado na bicicleta utilizava no momento da troca de tiros.