Desempregado é preso pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde da última terça-feira (10), o desempregado L. F. S. O., de 26 anos, residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com um quarto (1/4), de tijolo de maconha (cannabis sativa), além de porções menores, totalizando 103 gramas, R$ 90,00 em dinheiro e um telefone celular. Encaminhado à sede da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Castanheira, quando os policiais Cb PM Costa Junior e Cb PM. Calister, avistaram o indivíduo morador do referido bairro que, ao notar a aproximação da viatura militar, jogou algo ao solo, sendo de imediato abordado e submetido a busca pessoal, localizando em sua cintura uma faca de serra com resquícios análogo a maconha, um aparelho celular e RS 90,00 em dinheiro.

Foi realizada um varredura nas proximidades, os policiais localizaram 03 invólucros plástico transparente, tipo “Zip”, contendo substância análoga a maconha, pronto para a venda e um pequeno tijolo in natura, totalizando 103 gramas da droga.

Conduzido a D.I.S.E, foi apresentado ao delegado responsável, que ratificou a prisão em flagrante, permanecendo o indivíduo a disposição da justiça.