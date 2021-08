Católicos fizeram caminhada da procissão de Bom Jesus da Lapa

ANDRADINA – Mesmo não havendo a organização oficial por parte da comunidade católica andradinense da procissão de Bom Jesus da Lapa, comemorada todos os dias 06 de agosto, dezenas de voluntários realizaram a caminhada de 06 quilômetros desde a Igreja Nossa Senhora das Graças até o patrimônio de Paranápolis. Nesses últimos dois anos, devido a pandemia do coronavirus, não foi realizada a tradicional missa campal.

Alguns voluntários ligados às comunidades católicas andradinenses se concentraram do lado de fora da Igreja Nossa Senhora das Graças, onde foi rezado um Pai Nosso, pedindo proteção por mais uma jornada e também para o longo deste restante de ano de 2021, bastante complicado com a perda de muitas pessoas queridas e conhecidas, algumas delas que causaram verdadeira comoção na sociedade andradinense.

Depois da oração o grupo saiu pela rua José Augusto de Carvalho, sentido à rua Alexandre Salomão, até o antigo bosque, onde, ao lado das instalações do posto de coleta de material reciclável (antiga Cobrac), outras dezenas de pessoas esperavam para prosseguirem na caminhada de fé e esperança de dias melhores.

O tempo firme e sem frio deste ano ajudou a participação de muitas mulheres e crianças, além daquelas famílias tradicionais que participam há quase 4 décadas, como o caso do casal Hamilton (bancário aposentado) e esposa Silvia (Léia Calçados), que fazem esse percurso há 39 anos ininterruptos. Outro bancário aposentado, senhor Idéio, faz há 38 anos.

O repórter do site Mil Noticias acompanha essa procissão de fé desde o ano de 1991, quando ainda trabalhava para o Diário de Andradina, sempre registrando essas demonstrações de fé, como o pagamento de promessas, muitos de agradecimento mesmo somente pela graça da vida e outras pela curiosidade da realização do percurso.

Já acompanhou casos de muitos políticos que fizeram da procissão verdadeiros palanques eleitorais, mas também testemunhou outros políticos que realizam a caminhada por pura devoção e demonstração de fé, como o caso do médico e ex-prefeito de Andradina Fabiano Castilho Teno, que até tem uma propriedade rural no patrimônio de Paranápolis e há décadas faz o mesmo percursos pela empoeirada estrada de terra.

Outro também que sempre teve uma participação ativa na procissão e na comunidade católica é o professor de natação e atual vereador Jonilcio Avelino da silva, o “professor Careca”, que sempre reuniu uma galera da natação e faz a caminhada religiosamente. Careca continua sendo o mesmo cara humilde, parceiro e, principalmente, exemplo de pessoa e profissional a ser seguido.

Presença também da vereadora Eloá Pessoa e do ex-vereador Joaquinzão, que sempre participou desse evento religioso.

Outro capitulo a parte são as quermesses após a realização da procissão e da missa campal, quando já chegou a reunir milhares de pessoas no espaço ao lado da igreja de Bom Jesus da Lapa, e até era ponto de encontro de muitas pessoas. Infelizmente, devido o Coronavirus, pelo segundo ano consecutivo, não foi realizada.

ESPERANÇA DE MELHORIAS

Com o avanço da vacinação para toda população brasileira acima de 18 anos, espera-se que a epidemia do coronavirus seja controlada e a partir do próximo ano (2022), e tudo volte ao normal, como a própria procissão, os encontros familiares e a saúde do povo brasileiro.