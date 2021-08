D. I. G. de Andradina esclarece furto e recupera ar condicionado

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, esclareceu esta semana o furto de um aparelho de ar condicionado levado de um salão de cabeleireiro que funciona anexo a casa da proprietária, localizada no bairro Santa Cecília, identificou o autor e ainda devolveu o aparelho para a vítima. Foi instaurado inquérito e o acusado responderá ao processo em liberdade por não haver situação flagrancial.

O furto aconteceu próximo das 5h da madrugada do último dia 28 de julho, quando a cabeleireira S. L.., 40 anos, teve furtado um aparelho de ar condicionado e a ação criminosa foi flagrada por imagens de câmeras de segurança das casas das proximidades. Após várias investigações e diligências, os policiais da DIG tiveram êxito em esclarecer o furto e ainda recuperar o referido aparelho.

As investigações apuraram que o mecânico E. G. J., 44 anos, também residente no bairro Santa Cecília, já conhecido nos meios policiais por envolvimento no uso de entorpecentes e ocorrências de furtos, foi a pessoa quem subtraiu o ar condicionado. Na imagem ele esta ao lado de outro homem, que também terá a conduta investigada.

Encaminhado até a DIG, o investigado foi ouvido a respeito dos fatos, confessou o crime de furto, bem como devolveu o aparelho e a Polícia Civil fez a devida restituição do mesmo à sua legítima proprietária.

Diante dos fatos e da confissão de autoria, o delegado da DIG determinou a instauração Inquérito Policial para apuração das responsabilidades do crime de furto.