Jovem de 14 anos comete suicídio por enforcamento em Castilho

O adolescente João Pedro sofria de depressão profunda e já havia tentado contra a própria vida outras duas vezes

CASTILHO – A Polícia Militar registrou na noite de terça-feira (10), o suicídio por enforcamento do adolescente João Pedro Giamariquelli, de apenas 14 anos, residente com os avós em um sítio localizado no Assentamento Pendengo, região conhecida como “Inferninho”, em Castilho. Uma equipe de Bombeiros de Andradina trouxe o corpo ao Hospital José Fortuna, onde o médico plantonista atestou a morte dele.

A cena dantesca foi presenciada pelo avô dele, que encontrou seu corpo no curral de sua propriedade rural, acionando então o policiamento militar da cidade e posteriormente o Corpo de Bombeiros de Andradina. Ainda conforme os mesmos familiares, João Pedro havia tentado contra a própria vida outras duas vezes.

Então morando em Vicentinópolis, segundo informações que não puderam ser confirmadas devido a distância, a depressão pode ter sido originada após as perdas na vida do jovem, como o pai biológico há um ano, a mãe biológica sofreu um AVC. Após a morte do pai, ele tentou suicido por duas vezes. Mesmo tendo ajuda pra seu problema, acabou tentando uma terceira vez.

Seu corpo foi trasladado para Vicentinópolis, onde será sepultado nesta quarta-feira (11). A Polícia Civil instauro inquérito para investigar o caso.