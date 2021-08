Polícia Civil identifica autor de furto de ferramentas e indicia outro por receptação

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, esclareceu na manhã de terça-feira (10), a autoria do furto em uma construção civil localizada no bairro Santa Cecília, indiciando o autor do furto e o da receptação das ferramentas levadas, bem como recuperando boa parte delas. Como não houve situação de flagrante, o autor vai responder ao processo em liberdade, mesmo direito concedido ao receptador.

Tudo aconteceu quando policiais da DIG de Andradina-SP, com o apoio da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e do 1º D.P. (Distrito Policial), recuperaram várias ferramentas furtadas no último sábado (07), em uma construção civil localizada no bairro Santa Cecília, de propriedade de E.T.C., de 57 anos, funcionário público aposentado.

Após diligências, os investigadores foram até a casa do pedreiro W. A. S., 28 anos, residente no Bairro Santa Cecília, o qual confirmou ter comprado objetos do ajudante de motorista J. C. G., 39 anos, residente no bairro Rodoviária. Questionado, ele confirmou a prática do furto e a venda dos objetos à W. A. S.

O delegado da DIG determinou a instauração de Inquérito Policial para apurar os crimes de Furto e receptação. Os objetos foram devidamente devolvidos à vítima.