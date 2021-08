Homem é preso em Castilho acusado de agredir irmã

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite da última sexta-feira (07), um desempregado de 41 anos, acusado de violência doméstica com Base na Lei Maria da Penha, acusado de agredir uma irmã com uma bengala e teria tentado enforca-la com as mãos e a derrubou no chão, causando hematomas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que é dependente químico segundo sua irmã, aconteceu quando o Sd PM Alencar e Sd PM Lucas foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de Desinteligência entre familiares.

No local dos fatos os policiais visualizaram os dois irmãos discutindo em via pública. Feito contato com a solicitante (vítima) Neusa, relatou que seu irmão Otair (autor) é dependente químico e que após uma discussão a agrediu com uma bengala e teria tentado enforca-la com as mãos e a derrubou no chão.

Com o apoio da equipe de Atividade Delegada, composta pelo Cb PM Cláudio e Cb PM Rufino, foi realizado a abordagem em Otair conforme preconiza o POP – Policiamento Ostensivo Preventivo e nada de ilícito foi encontrado.

Questionado a respeito dos fatos, Otair nada declarou. Foi visualizado em seus cotovelos, ombros e costas, escoriações que, segundo relato da própria vítima, foi ocasionado devido ao entrevero com sua irmã.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e realizado o uso de algemas devido fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física da equipe, bem como a do próprio preso, resguardado seus direitos constitucionais dentre eles o direito de permanecer calado.

Vítima e autor foram conduzidos até o pronto socorro local para atendimento médico, onde foram medicados e liberados.

Policiais militares realizaram contato com a plantonista investigadora Flávia, que direcionou a apresentação da ocorrência na Delegacia Seccional de Andradina-SP, sendo os irmãos conduzidas até o plantão, e em contato com a Delegada plantonista Dra. Michelly da Silva Miliorini, ratificou a voz de prisão, determinando a elaboração de boletim de ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e Otair permaneceu a disposição da justiça, aguardando decisão se responderia ao processo preso ou em liberdade.