Moto furtada é localizada pela PM no “buracão”” do bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – A Polícia Militar recuperou na noite de sábado (07), a motocicleta CG 150 Titan, na cor vermelha, ano 2006, furtado na manhã do mesmo dia quando estava estacionada pela rua Euclides da Cunha, próximo da Av. Rio Grande do Sul, bairro Antena. Encaminhada ao plantão policial, foi elaborado boletim de ocorrência de localização de veículo e devolvida ao proprietário, que agradeceu o empenho da Polícia Militar.

A localização da moto aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Andradina, quando policiais militares, em patrulhamento preventivo em local que ocorre tráfico e uso de entorpecentes, pelo bairro Pereira Jordão (córrego conhecido por buracão), próximo a uma adutora de abastecimento de água, localizaram, escondida sob a vegetação ali existente, uma motocicleta vermelha, que havia sido furtada na cidade naquela manhã.

Após varredura no local à procura do possível autor do furto, ninguém foi encontrado.

Após o registro do boletim de ocorrência, devolveram a motocicleta ao seu proprietário, que expressou sua gratidão pela recuperação de seu bem material, que ele havia comprado no mesmo dia em que ela foi furtada.