Polícia Civil de Andradina prende autor dos furtos de duas motos

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes e DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina, prendeu na manhã de terça-feira (10), o serviços gerais Nicolau dos Santos, de 28 anos, residente no jardim Europa, acusado de furtar duas motocicletas na noite de segunda-feira (09), para a madrugada de terça-feira (10). Depois de preso, ele informou o local onde estavam as motos, sendo recuperadas e devolvidas às vítimas. Ele já possui passagens pela Polícia.

A prisão do acusado, com histórico de passagens por furtos, tráfico e até já foi vítima de tentativa de homicídio, aconteceu durante a manhã de terça-feira, 10, quando policiais civis da DISE e DIG de Andradina, ao tomarem conhecimento da ocorrência de 02 furtos de motos, sendo uma Yamaha XTZ, nas cores preta e verde e uma motoneta Honda Biz, na cor azul, na madrugada em Andradina, e iniciaram investigações para localização dos dois veículos furtados e prisão dos eventuais autores dos crimes.

A Yamaha XTZ, nas cores preta e verde foi furtada enquanto estava estacionada em frente da casa do proprietário, um ajudante de eletricista residente na rua José Bonifácio, no Jardim Alvorada e a Biz azul estava estacionada pela rua José Augusto de Carvalho, próximo da Av. Rio Grande do Sul, centro, enquanto a proprietária, uma atendente de lotérica estava na casa de uma amiga.

Durante as diligências os policiais civis apuraram que a Biz azul furtada estava na posse de Nicolau dos Santos, conhecido nos meios policiais por diversos crimes, residente no bairro Jardim Europa, e em frente à casa de um indivíduo conhecido nos meios policiais por receptação e tráfico de drogas.

Imediatamente se dirigiram ao local, onde abordaram Nicolau em posse da Biz azul, ele acabou confessando a autoria dos furtos. Com ele foram encontrados também um capacete, um alicate e uma faca, que foram utilizados para cortar os fios do “chicote” e furtar as motos.

Questionado sobre a localização da XTZ preta, Nicolau informou que ela estaria estacionada a uma quadra do local da abordagem, sendo também rapidamente localizada próximo da Creche e UBS do Jardim Europa.

Finalizadas as buscas, a equipe conduziu Nicolau e as duas motos ao 1º DP de Andradina, onde a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante dele, indiciando-o por furto qualificado e a consequente devolução das motos às vítimas.

O acusado foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira de Barreto, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando decisão se vai responder ao processo preso ou em liberdade.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Em março de 2018, Nicolau foi vitima de tentativa de homicídio quando saía de uma festa durante a madrugada do dia 04, quando foi atingido por golpes de faca na coxa da perna direita, canivete na virilha esquerda e nádegas. Ele permaneceu alguns dias internado, mas se recuperou. O menor, de apelido “Bebê”, morador no bairro Santa Cecília, foi acusado do crime.

FURTO EM RESIDÊNCIA

Em 28 de março de 2019, ele foi preso depois de entrar em uma residência e furtar um HD portátil e um telefone celular. Ele ficou poucos dias preso.

FURTO DE MOTOCICLETA

Em novembro de 2019 ele foi preso 20 minutos depois de furtar uma motocicleta Titan, na cor vermelha. Uma pessoa identificada por “Nenzinho”, foi indiciada por receptação dessa mesma moto, porém, acabou não ficando presa.