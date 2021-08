Retireiro é preso acusado de tráfico de drogas na Cohab Dehira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira (05), o retireiro J. P. B., o “Misso”, de 33 anos, residente na COHAB Dehira, no jardim Europa, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 20 pedras de crack embaladas e prontas para a venda. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da Justiça se responderá ao processo preso ou em liberdade. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado, que já cumpriu seis anos de condenação pelo mesmo tipo de crime, aconteceu durante patrulhamento de Força Tático pela cohab Dehira a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas.

Momento que os policiais militares passavam pela Avenida Lisboa, avistaram o alvo das denúncias caminhando num pasto existente no local, e ao avistar a equipe acelerou o passo arremessando algo no chão. Rapidamente os PMs desembarcaram e o abordaram, sendo submetido a busca pessoa, na qual nada de ilícito fora localizado.

Com apoio das equipes de Força Tática de serviço naquela noite, os policiais entraram no pasto e em varredura próximo ao local do arremesso, conseguiram achar uma sacola plástica na cor azul e no interior dela haviam 20 pedras de craque embaladas em plástico preto para venda, nada mais fora localizado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao abordado por infringir o Art. 33 da Lei 11.343/06. Pelo plantão de Polícia Cívil o delegado Wendel ratificou a voz de prisão, determinando a elaboração do boletim de ocorrência. O indiciado permaneceu recolhido na carceragem local a disposição da Justiça Pública.