Polícia Rodoviária detém condutor por estelionato e simulacro de arma de fogo

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária deteve na manhã de sábado (07), no km 526 + 500 da Rodovia Marechal Rondon, base Araçatuba, um motorista de um Ford Ka, com registro de boletim de ocorrência de estelionato relacionado ao veículo, bem como foi localizado uma imitação (simulacro) de arma de fogo. Encaminhado ao plantão policial de Araçatuba, o motorista foi ouvido e liberado. O simulacro de arma foi apreendido.

A detenção do suspeito aconteceu durante patrulhamento dos policiais militares Rodoviários quando abordaram o veículo Ford KA, com um ocupante. Após vistoria da documentação do motorista e do veículo, foi verificado que consta boletim de ocorrência de estelionato relacionado ao Ford KA, bem como foi localizado um simulacro de arma de fogo.

O indivíduo foi conduzido pela Polícia Rodoviária ao plantão policial de Araçatuba. O carro pertence a uma locadora de veículos e, foi entregue ao representante da empresa como fiel depositário. O condutor após ser ouvido, foi liberado. O simulacro de arma foi apreendido Pela Polícia Civil.

MIL NOTICIAS/Agência