Mulher se fere ao se envolver em acidente a 100 metros da rodoviária

ANDRADINA – Uma mulher identificada por C. L. B., 49 anos, sofreu contusões, escoriações e um corte no rosto, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sexta-feira (06), no cruzamento das ruas Riachuelo e Euclides da Cunha, a 100 metros da rodoviária, centro. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Titan, na cor preta, pela rua Euclides da Cunha, no sentido da Av. Barão do Rio Branco para rua Alexandre Salomão quando, ao se aproximar do cruzamento com a rua Riachuelo, teve a trajetória interceptada pelo Kia Sportage, na cor prata, dirigido pela dona de casa L. A. A.H., de 32 anos.

Sem tempo para frear, a motociclista bateu a moto e o corpo contra a lateral dianteira, lado esquerdo do Kia, caindo no asfalto e sofrendo os ferimentos. Por sua vez, a motorista do importado informou que até parou no cruzamento, mas como não avistou ninguém se aproximando, retomou a marcha, provocando o acidente.

A motocicleta sofreu pequenas avarias, como quebra do retrovisor, pisca, entortamento do pedal de câmbio, guidão e riscos no tanque. Ká o Kia sofreu amassamento na tampa do capô dianteiro e riscos na lataria, lado esquerdo. O trafego pelo local ficou parcialmente interrompido para o socorro da vítima e o trabalho da perícia técnica.