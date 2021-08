Marceneiro ferido em acidente de moto na marginal da Rondon

ANDRADINA – Um funcionário de uma empresa de móveis planejados localizada no parque empresarial I, identificado por A. W. F. R., de 23 anos, residente na Vila Mineira, sofreu escoriações pelo corpo, felizmente leves e uma contusão na canela da perna direita, ao se envolver em acidente de moto na tarde de quinta-feira (05), na marginal esquerda da rodovia Marechal Rondon, praticamente embaixo do viaduto de acesso aos bairros jardim Brasil e Timboré. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi socorrido e liberado mais tarde. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu pouco depois do meio dia, quando o funcionário retornava do almoço e se dirigia pela marginal sentido empresa onde trabalha, pilotando a Titan 160cc, na cor preta, quando, ao passar ao lado do viaduto de acesso ao bairro Timboré, foi surpreendido pela manobra do motorista de um GM Corsa Wind, na cor vermelha (vinho), que seguia em sentido contrário da vítima e iria justamente acessar o bairro Timboré.

Sem tempo para frear, o rapaz bateu forte a motocicleta contra a frente do Corsa, sendo lançado à vários metros de distância, por pouco não caindo na valeta de escoamento de águas pluviais. “Por sorte”, ele passou ao lado de um poste de madeira de sinalização. As contusões e ferimentos só não foram mais graves porque primeiro ele caiu em um pedaço de grama na lateral da via marginal e depois na parte de cimento.

Depois do acidente, o motorista do Corsa fugiu do local sem prestar socorro à vitima, porém, com a quebra do para-choque dianteiro, a placa ficou pelo gramado, tendo a Polícia Militar já identificado o proprietário no ato da elaboração do boletim de ocorrência.

Caso o veículo não tenha sido vendido para terceiros e for o mesmo proprietário, poderá se indiciado por lesão corporal, fuga do local do acidente e omissão de socorro, que é considerado crime grave.

MIL NOTICIAS/Agência