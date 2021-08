PM captura servente de pedreiro no Nova Iorque procurado pela Justiça

CASTILHO – A Polícia Militar capturou na noite da última terça-feira (03), um servente de pedreiro de 30 anos, por força de um Mandado de Prisão (MP), expedido pela comarca de Presidente Prudente, com pena imposta de cinco anos, seis meses e dois dias, em regime inicial fechado pelo crime de tráfico de drogas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, tomou ciência do MP e permaneceu à disposição da Justiça.

A captura do condenado aconteceu durante patrulhamento na cidade de Castilho, quando a equipe do Tático Comando, composta pelo Tenente PM Douglas e cabos PMs Costa Jr e Calister, tomaram conhecimento do Mandado de Prisão em desfavor do procurada pela justiça.

Diante do documento em mãos, os policiais militares encaminharam-se para o bairro Nova York onde, durante o patrulhamento, encontraram o servente de pedreiro, de 30 anos.

Submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser realizado a consulta criminal, foi constatado que o indivíduo estava procurado pela justiça, com pena a cumprir pelo crime de tráfico de drogas.

Detido, o servente foi encaminhado para o Plantão Permanente de Andradina, onde foi dado o cumprimento do mandado de prisão, expedido pela comarca de Presidente Prudente, com pena imposta de cinco anos, seis meses e dois dias. Ele permanece à disposição da Justiça.