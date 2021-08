Festas clandestinas em clubes são encerradas pela Polícia Militar

ANDRADINA – Na noite de sábado último, dia 31/07, os policiais militares da Atividade Delegada, por solicitação do COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, após reclamações via telefone 190, fiscalizaram o Clube Alcântara, localizado no Jardim das Orquídeas, e lavraram um Auto de Infração relacionado ao Código de Posturas Municipal devido à Perturbação de Sossego.

Posteriormente, também por reclamação via 190, fiscalizaram o Clube 07, localizado no Set Jardim, e constataram um evento com mais de 200 (duzentas) pessoas aglomeradas, ingerindo bebidas alcoólicas e sem uso de máscaras. Em razão disso, foram lavradas duas autuações administrativas, uma referente ao Código de Posturas devido à Perturbação de Sossego também, e uma autuação referente aos Decretos de enfrentamento ao COVID-19.