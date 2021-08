Morador de Guararapes é preso por embriagues em acidente em Murutinga

MURUTINGA DO SUL – O motorista F. E. R. F., de 39 anos, morador na cidade de Guararapes, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (31/07), acusado de embriaguês ao volante depois de se envolver em acidente de trânsito pela Rua Antônio Calestini, entrada da cidade. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça até decisão judicial se responderia ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 20h, quando os policiais militares de Murutinga do Sul, Cb PM Myiamoto, Cb PM Célio, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de acidente de trânsito com vítima, pela Rua Antônio Calestini, entrada da cidade.

No local os PMs constataram que o veículo GM Classic de cor branca, havia se chocado contra o veículo VW Fox, que estava estacionado em frente de um trailer pertencente a proprietária do veículo e do estabelecimento comercial..

O condutor do Classic, F., morador da cidade de Guararapes, apresentava lesões leves na face (escoriações) e apresentava sinais visíveis de embriaguez, já que apresentava voz pastosa, odor etílico e olhos avermelhados. Submetido ao teste do etilômetro, aferiu-se 0.74 m/g por litro de ar alveolar expelido.

Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado por embriagues ao volante e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça até audiência de custódia. Foi elaborada multa no valor de R$ 2.950,00, além de seu veículo ter sido recolhido, já que não apresentou ninguém devidamente habilitado para ficar responsável por ele.

Segundo informações ainda não confirmadas, ele teria vindo até Murutinga do Sul para conhecer pessoalmente uma pessoa que mantinha contato pela internet, porém, por não conhecer a entrada da cidade, acabou “rampando” o veículo na travessia da linha férrea, batendo contra o veículo Foz, devidamente estacionado. Os dois automóveis não possuem seguro.

Apoiaram a ocorrência Sub PM Stuque, Cb PM Genari; Sgt Aguilera, Cb PM Alécio e Cb PM Jerônimo; Cb PM Waldinei e Cb PM Júlio Cesar.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não está havendo audiência de custódia presencial devido o coronavirus, ele aguardou decisão do juiz sobre sua situação e o magistrado arbitrou fiança de três salários mínimos (R$ 3.300,00), sendo paga por familiares para que responda ao processo em liberdade.