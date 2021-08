Pedreiro é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo

ANDRADINA – Um pedreiro de 29 anos, residente na rua 12 do Parque São Gabriel, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (31), acusado de porte ilegal de arma de fogo depois de flagrado com um revólver Taurus, calibre .38, com 5 munições intactas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e o delegado arbitrou fiança de dois salários mínimos (R$ 2,2 mil), sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do pedreiro aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando uma equipe formada pelo tenente PM Douglas, cabos PMs Costa Junior, C. Santos e Calister passava pelo cruzamento das ruas Homero Rodrigues Silva com Campo Grande, no bairro Santo Antônio avistou dois indivíduos e decidiu pela abordagem.

Naquele momento os policiais militares avistaram o pedreiro dirigindo um veículo HB 20, na cor preta, no contra-fluxo da mão de trânsito e ele, assim que avistou a equipe, acelerou de forma repentina. Os PMs iniciaram patrulhamento de imediato com objetivo de encontrar o veículo, sendo localizado, estacionado em frente a um bar.

Os indivíduos que estavam por ali foram abordados e revistados, nada de ilícito foi encontrado. Perguntado sobre o proprietário do veículo HB20, o pedreiro se apresentou informando que era seu.

Foi solicitado então que acompanhasse a busca veicular, sendo localizado, sob o banco do motorista, um revólver calibre .38, com 5 munições intactas.

Questionado sobre a arma, o condutor do veículo declarou que a arma era para sua proteção, por estar em desavença com um indivíduo morador no bairro Benfica, que conheceu no tempo em que esteve preso em uma operação do GAECO – Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, acusado de associação ao tráfico de drogas, cuja prisão ocorreu em 2011.

Diante dos fatos, foi dada a ele voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03.

Pelo Plantão Permanente, foi ratificada a prisão em flagrante delito pelo Delegado Plantonista, Dr Thiago Barroca, que após oitivas, arbitrou fiança no valor de R$ 2.200,00, pago por familiares sendo o autor liberado para responder o crime em liberdade. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.