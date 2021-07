Ajudante geral é flagrado com 11,4 gramas de maconha no jardim Europa

ANDRADINA – Um ajudante geral de 25 anos, residente no Jardim Europa, foi detido pela Polícia Militar na noite do último sábado (24), acusado de porte de entorpecentes ao ser flagrado com 11,4 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e liberado ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do acusado aconteceu próximo das 23h30 de sábado, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Europa, quando policiais militares receberam informação de que ele, pessoa conhecida nos meios policiais pelo comércio de entorpecentes, sairia de sua residência com destino à pista de skate para comercializar entorpecente do tipo maconha.

Diante da denúncia, os PMs permaneceram pelo bairro e logo depois o visualizaram saindo de sua residência localizada na rua Londres, sendo prontamente abordado. Realizada a busca pessoal, localizaram duas porções de maconha em cada tênis, sob as palmilhas, que juntas pesaram 11,4 gramas.

Questionado a respeito do entorpecente, admitiu a propriedade da mesma, alegando ser para uso próprio.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzindo até ao plantão policial e apresentado à autoridade judiciária, que, após formar sua convicção, deliberou por autuá-lo pelo crime de porte de entorpecentes e não tráfico como se imaginava a princípio, liberando-o após o final da ocorrência.