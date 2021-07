Trio é detido pela PM com armas, munições e cachorros para caça ilegal

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde do último sábado (24), dois adultos e apreendeu um adolescente acusados de porte ilegal de arma de fogo, ao serem flagrados com armas usadas para caça de animal silvestre, entre eles uma espingarda, calibre 38 desmontada, um revólver calibre .22, além de munições calibres .22 e .38. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, os dois maiores foram indiciados e tiveram arbitradas fianças de meio salário mínimo cada um e eles vão responder ao processo em liberdade. O adolescente foi ouvido e liberado.

A detenção do trio aconteceu próximo das 15h20 de sábado, quando policiais militares de Mirandópolis realizavam o patrulhamento na área rural daquele município, mais precisamente pela estrada Rural conhecida como “Pé de Galinha”, no intuito de prevenir a ocorrência de furtos e outros ilícitos.

Próximo ao local conhecido como “Cruzeiro”, os policiais avistaram um veículo modelo Ford Belina, ocupado por três pessoas e vários cachorros no seu interior.

Como é de praxe a prática de caça ilegal com uso de animais e a utilização de arma de fogo, optaram pela verificação e cerca de 300 metros à frente, foi realizada a abordagem.

Durante busca pessoal, foram localizadas no bolso da calça de um dos indivíduos, 07 munições intactas de calibre 38; Com o outro abordado somente um canivete em sua cintura e com o adolescente, nada de ilícito foi localizado.

Durante a busca veicular, os PMs localizaram no assoalho do veículo, lado do passageiro, mais 03 munições de calibre 22 e no banco traseiro, dentro de uma sacola, uma espingarda tipo cartucheira, calibre 38 desmontada e mais 04 facas de diversos tamanhos.

Os policiais então fizeram uma vistoria no trajeto percorrido pelo veículo, localizando, alguns metros antes do local da abordagem, um revólver calibre .22 com 06 munições intactas.

Devido as circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante aos dois adultos e voz de apreensão ao adolescente pelo crime e ato infracional de porte de arma de fogo e de munições.

Os três detidos e objetos foram encaminhados ao plantão policial de Andradina, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante com relação aos maiores, sendo arbitrada fiança de meio salário mínimo para cada um, sendo paga para que respondam aos processos em liberdade, enquanto o adolescente foi liberado aos cuidados de sua tia.

Os cachorros foram recolhidos e permaneceram no centro de zoonoses do município de Andradina.